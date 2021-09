Vigile del Fuoco fuori servizio nota un tasso ferito in strada. Salvato e affidato a "Il Pettirosso"

/ Via Giuseppe Garibaldi

A Pavullo, nella giornata di oggi, un membro dei Vigili del Fuoco libero dal servizio si è imbattuto all'altezza di via Garibaldi in un tasso riportante alcune ferite. L'uomo ha prontamente allertato i soccorsi e, attivata la squadra del distaccamento locale, l'animale è stato subito tratto in salvo e successivamente affidato ai volontari de "Il Pettirosso".