Pedagogista e psicologo nelle scuole. Il nuovo progetto del Distretto Ceramico

La Giunta dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico ha approvato l’Accordo triennale di rete con l’Azienda Usl Distretto di Sassuolo e tutte le Istituzioni scolastiche distrettuali per due importanti progetti.

Il primo, “Progettazione d’intrecci”, ha l’obiettivo di sostenere l’introduzione del coordinatore pedagogico nelle scuole d’infanzia statali per supportare i docenti nel lavoro di gestione della complessità e contribuire alla costruzione di un sistema integrato per i bambini da 0 a 6 anni. Il progetto, già sperimentato negli ultimi anni, ha avuto unanime riscontro positivo da parte dei Dirigenti scolastici.

Il secondo “Star bene a scuola”, mira alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio all’interno della scuola secondaria di primo e secondo grado e si attua attraverso la presenza di uno psicologo all’interno degli istituti, sia per un lavoro diretto con gli studenti, sia per attività con insegnanti e genitori.

Importante novità di questo Accordo è l’estensione anche nelle scuole primarie di questa opportunità, rivolta non direttamente ai bambini ma ai docenti e ai genitori. L’intento è quello di lavorare in particolare per prevenire il ritiro sociale in adolescenza, contrastare il gioco d’azzardo e la dispersione scolastica, in sinergia con i servizi sanitari e sociali del territorio.