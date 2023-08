Via Gallucci e Sant'Eufemia, arriva la pedonalizzazione definitiva

Le zone del centro storico Gallucci e Sant’Eufemia diventano pedonali. In particolare, per la prima area, viene vietato il transito veicolare in via Gallucci, vicolo Santa Maria delle Asse, vicolo Tornei, vicolo Masone e nel tratto di vicolo del Cane compreso tra vicolo Masone e Rua Pioppa. Nella seconda zona, il divieto di transito riguarda le vie Sant’Eufemia, Badia e Vescovo Leodoino, mentre nelle vie Carteria, Malatesta e de’ Correggi cambia la circolazione.

Da lunedì 7 agosto vengono infatti attuati gli interventi di modifica della segnaletica orizzontale e verticale, oltre che di installazione degli arredi urbani che renderanno pedonali e ciclabili le due aree del centro storico nella zona di via Gallucci e nella zona di via Sant’Eufemia-Badia, in ampliamento a quella già presente in largo Sant’Eufemia. I lavori richiederanno alcuni giorni e la nuova disciplina diverrà subito effettiva con l’esposizione della nuova segnaletica.

I due interventi di pedonalizzazione sono finanziati nell’ambito del “Bando ciclovie” del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), che ha assegnato complessivamente al Comune di Modena 911 mila euro. L’istituzione delle nuove aree pedonali e ciclabili, pienamente coerente con le previsioni del Pug e del Pums, in particolare, è volta a valorizzare i due contesti storici ad alta frequentazione pedonale e ciclabile, grazie alla presenza di numerose attività commerciali e di ristorazione, oltre che alla ricucitura della rete ciclopedonale esistente e al potenziamento delle dotazioni di sosta bici. Attraverso gli interventi si mira inoltre a contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.

Nella zona di via Gallucci, la stessa via, insieme a vicolo Santa Maria delle Asse, vicolo Tornei, vicolo Masone e il tratto di vicolo del Cane compreso tra vicolo Masone e Rua Pioppa diventano aree pedonali: nei tratti stradali compresi tra corso Canalgrande e Rua Pioppa, infatti, viene vietata la circolazione eccetto taxi, disabili, carico-scarico, veicoli diretti a passi carrabili e autorizzati da specifica ordinanza, mentre nel tratto di via Gallucci tra Rua Pioppa e viale Martiri della Libertà, delimitato da fioriere e cestini, è possibile il solo transito di pedoni e ciclisti.

Nelle vie Gallucci, vicolo Santa Maria delle Asse e corso Adriano (nel tratto tra via Gallucci e vicolo del Cane) viene inoltre vietata la sosta 0-24, mentre in vicolo dei Tornei viene istituito il divieto di fermata su entrambi i lati per la ridotta sezione stradale. Sono confermati gli stalli di sosta riservati ai disabili presenti, realizzati tre nuovi stalli per carico-scarico (tutti i gioni 0-24 per 30 minuti) su corso Canalgrande, corso Adriano e Rua Pioppa, viene riposizionata la postazione per il conferimento rifiuti e realizzate quattro nuove aree di sosta per biciclette.

Nell’area di via Sant’Eufemia, in particolare, viene modificata la circolazione veicolare lungo i tratti nord di via Carteria e via Malatesta fino a via Sant’Eufemia, oltre al tratto di quest’ultima compresa tra le due: d’ora in poi la circolazione (finora in senso orario) sarà in senso antiorario per dare continuità alla circolazione con i tratti a sud delle stesse vie Carteria e Malatesta e per bypassare il tratto di via Sant’Eufemia che diventa pedonale, eccetto velocipedi, veicoli diretti a passi carrabili e autorizzati da specifica ordinanza. Anche il tratto successivo di via Sant’Eufemia tra via Carteria e largo Sant’Eufemia (quest’ultimo già pedonale), così come l’intera via Badia, diventano pedonali, in questo caso il transito sarà però consentito anche a taxi, disabili e mezzi per carico-scarico (per 30 minuti). Su entrambi i lati di via Malatesta e via Badia viene introdotto il divieto di sosta, così come sul lato est di via Carteria, mentre sul lato ovest vengono realizzati un ulteriore stallo di sosta per disabili e uno stallo per carico-scarico dalle 8 alle 20 nei soli giorni feriali per un massimo di 30 minuti. Nel tratto di via Sant’Eufemia tra Carteria e Badia sono confermati il posto per disabili e la postazione di conferimento rifiuti, vengono inoltre realizzati tre nuovi stalli per carico-scarico, in questo caso tutti i giorni 0-24 per massimo 30 minuti, mentre è istituito il divieto di fermata su entrambi i lati. I veicoli in uscita su via Emilia centro da via Carteria e da via Badia (eccetto taxi e disabili) hanno l’obbligo di svolta a sinistra in uscita dal centro storico.

In via Sant’Eufemia vengono collocati cestini e fioriere, incrementati i portabici del tipo a “P” e, nel tratto più vicino a largo Sant’Eufemia, vengono posizionate anche panchine di design e dissuasori a sfera.

La zona pedonale è estesa anche all’intera via Vescovo Leodoino, dove è istituito il divieto di sosta su entrambi i lati eccetto lo stallo di sosta per i disabili già presente. In via de’ Correggi, inoltre, viene invertito il senso di marcia e la via diventa senso unico in direzione via Carteria.