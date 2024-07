Centro storico di Vignola, via Selmi è diventata pedonale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Continua il percorso di riqualificazione del centro storico cittadino messo a punto dall’Amministrazione comunale. In attesa di intercettare le risorse necessarie per dare attuazione al progetto di rinnovamento dell’intero centro messo a punto dal pool di professioniste romane che hanno vinto il Concorso di progettazione dedicato, si stanno realizzando miglioramenti su punti specifici dell’area. E’ appena stata chiusa al traffico via Selmi, la strada del centro storico su cui si affaccia la Casa Natale di Ludovico Antonio Muratori. Con l’obiettivo di dare nuova vivacità e decoro a quest’area della città, lo spazio della via è stato liberato dalle automobili e messo a disposizione degli esercizi commerciali che lo hanno occupato con tavolini e sedie in modo da trasformarlo in un piccolo salotto per cittadini e turisti. Mercoledì sera della scorsa settimana, ad esempio, la via ha ospitato l’esibizione del celebre musicista Francesco Benozzo trasformandosi per l’occasione in un “cortile sonoro”, dal nome dell’omonima rassegna che rappresenta la novità delle manifestazioni di luglio a Vignola.

“Per consentire la pedonalizzazione di via Selmi – spiega l’assessore al Centro storico del Comune di Vignola Enrico Panini – abbiamo riorganizzato i servizi dell’area. Il parcheggio riservato ai disabili è stato spostato sulla contigua via Muratori, dove sarà posizionato anche il carico/scarico a servizio degli esercizi commerciali. I parcheggi per i residenti del centro storico, invece, sono stati spostati nello spazio a fianco della pizzeria Il Castello. In questo modo, rimettendo ordine nella via, siamo riusciti a ricavare uno spazio protetto, ordinato e di qualità che fa da ideale presentazione per la Casa Natale di Ludovico Antonio Muratori”.

Dalla Regione, tra l’altro, è appena arrivata conferma di un contributo nell’ambito del piano di valorizzazione delle case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna. L’Ufficio Cultura del Comune di Vignola, infatti, nel quadro delle celebrazioni per il 350esimo anniversario della nascita dell’illustre concittadino, aveva presentato un progetto espositivo digitale museale dinamico in grado di raccontare in maniera inedita il patrimonio e la storia della Casa Natale di Ludovico Antonio Muratori. La Regione Emilia-Romagna ha finanziato il progetto con 4.800 euro. Come noto, l’obiettivo è quello di raccontare al visitatore non solo la figura del Muratori, ma anche il fondamentale intreccio tra dimora, elementi paesaggistici, architettonici e culturali dell’epoca.

Nell’ambito del progressivo riordino del centro storico, infine, il parcheggio per disabili situato in via Fontana è stato spostato all’inizio di via Soli. Mentre per l’autunno di quest’anno è previsto l’avvio del cantiere per il rifacimento delle canaline in terracotta, danneggiate dal tempo, su via Garibaldi.