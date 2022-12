Va in pensione il dottor Alberto Tripodi, oltre 30 anni di carriera vigilando sulla sicurezza degli alimenti

Gli ultimi giorni del 2022 sono gli ultimi giorni di lavoro per il dottor Alberto Tripodi, Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Azienda USL di Modena, che dal primo gennaio 2023 matura i requisiti per la pensione.

In servizio in Azienda dal 1989, Tripodi ha dedicato l’intero percorso professionale alla sensibilizzazione di bambini e adulti sull’importanza di una sana alimentazione sin dall’infanzia, affiancando questa attività di divulgazione a quella, più istituzionale, di vigilanza sulla sicurezza dei cibi di origine non animale. Il tutto grazie alla collaborazione di uno staff guidato con visione e coesione d’intenti.

Originario di Pavullo, Tripodi si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia, specializzandosi successivamente in Medicina Interna e in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Sanità pubblica. Dopo le prime esperienze in qualità di assistente medico, nel 1997 viene nominato Responsabile della Funzione Specialistica Interdistrettuale “Alimenti”, con il compito di coordinare l’attività di vigilanza in materia di alimenti e bevande per l’ambito territoriale relativo ai distretti di Sassuolo, Vignola, Pavullo. Funzione che ricoprirà fino al 2001, quando entra a far parte del neoistituito Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Nel gennaio 2002 gli viene affidato prima l’incarico di responsabile del settore Nutrizione del SIAN, e dal 2018 quello di Direttore del SIAN, funzione che manterrà fino alla pensione.

Nell’arco della sua carriera il dottor Tripodi ha svolto diverse attività, tra cui quella di docenza a oltre 150 corsi di formazione o relazioni a congressi, convegni e seminari, con incarichi di docenza e tutoraggio presso la Scuola di Specializzazione in Scienze dell’alimentazione e presso il Corso di Dietistica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Intensa anche l’attività di ricerca, che in un primo momento si è sviluppata prevalentemente nel campo del metabolismo degli acidi biliari e del colesterolo, mentre da oltre 20 anni si concentra nel campo dell’Igiene degli Alimenti e delle Bevande.

Più recentemente gli sforzi in questo campo sono stati indirizzati alla promozione di sane abitudini alimentari e regolare attività motoria a partire dall’infanzia.

Sono stati sviluppati progetti educativi, anche di carattere innovativo, nelle scuole di vario ordine e grado, accompagnati e supportati dalla organizzazione di corsi formativi per gli insegnanti e dalla predisposizione di materiali educativi/divulgativi.

Da circa 15 anni sono in corso di sperimentazione “Progetti di Comunità” per promuovere sani stili di vita nella popolazione, diffusi in numerosi territori della provincia di Modena, basati sulla creazione di una rete di soggetti competenti, appartenenti a strutture od enti pubblici e privati od altri gruppi di interesse o volontariato, che in maniera coordinata contribuiscono a realizzare e mantenere iniziative volte alla promozione di sane abitudini di vita. Tali progetti, che a pieno titolo rientrano nella iniziativa ministeriale “Guadagnare Salute”, coinvolgono attualmente oltre 10.000 bambini e ragazzi ed altrettante famiglie, con una ricaduta diretta od indiretta su circa 100.000 persone.

Tripodi è inoltre autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche o divulgative realizzate su riviste nazionali e internazionali, alcune delle quali ad elevato fattore di impatto, su temi quali Metabolismo del Colesterolo e suoi derivati; Influenza del contenuto di acidi grassi della dieta sul metabolismo del colesterolo e delle lipoproteine plasmatiche; Dieta ed attività del recettore epatico delle LDL; Igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande; Nutrizione e sorveglianza nutrizionale; Educazione alimentare e promozione sani stili di vita nella comunità.

Al dottor Tripodi vanno i saluti e i ringraziamenti della Direzione dell’Azienda USL di Modena, in rappresentanza di tutti i colleghi che hanno condiviso con lui un pezzo di storia professionale, potendone apprezzare quelle doti e qualità che lo contraddistinguono.