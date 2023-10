Euro Bellei va in pensione, a Donato Caccavone il comando della Polizia Locale Ucman

Giornata di avvicendamenti presso l'Unione comuni modenesi area nord Il presidente e la giunta dell'Unione comuni modenesi area nord hanno oggi salutato il comandante del corpo di polizia locale Euro Bellei, che si congeda per il pensionamento. Per tanti anni in servizio come agente e poi come ufficiale di polizia locale, Bellei era stato nominato comandante del corpo alla fine del 2021, a seguito dell'uscita del comune di Mirandola dall'Unione. i colleghi e gli amministratori unionali lo hanno ringraziato per il suo servizio, svolto con grande professionalità e doti umane. A lui succede il dott. Donato Caccavone, già comandante del presidio di San felice e Camposanto, cui sono stati portati gli auguri per il nuovo incarico.

Contestualmente oggi cessa dall'incarico di vicesegretario dell'Unione l'Avv. Barbara Bellentani, in comando dalla Provincia di Modena, che è stata in servizio presso l'Unione due anni, traghettando l'ente attraverso un complesso percorso di riorganizzazione che ha impegnato gli organi politici e le strutture amministrative. Anche a lei il più sentito ringraziamento del presidente e della giunta unionale. Le succederà il dott. Federico Pierucci che entrerà in servizio all'inizio del mese di novembre.