Finale Emilia, in pensione dopo 29 anni il Comandante della Stazione dell'Arma

Dal primo di agosto, il Luogotenente C.S. Luca Cappello, Comandante della Stazione di Finale Emilia, andrà in pensione per sopraggiunti limiti di età. Un saluto affettuoso dal Comando Provinciale di Modena, dopo ben 38 anni di servizio prestato nell’Arma dei quali 32 prestati presso le Stazioni Carabinieri della provincia modenese, quindi sempre a contatto diretto con le esigenze dei cittadini.

Dopo un primo periodo di servizio presso istituti d’istruzione dell’Arma in Fossano (CN), Velletri (RM) e Vicenza e poi come Comandante di Squadra presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, dal 1988 al 1992 è stato Sottufficiale in sottordine alla Stazione Carabinieri di Formigine e dal 1992 fino ad oggi ha retto il Comando della Stazione Carabinieri di Finale Emilia. Nominato Vicebrigadiere nel 1986, Maresciallo Ordinario nel 1995 e Luogotenente nel 2007, per 29 anni, dal grado di Maresciallo Ordinario fino a quello di Luogotenente Carica Speciale (2017) è stato un fermo punto di riferimento per tutta la comunità finalese.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, Col. Marco Pucciatti, lo ha ricevuto al Comando Provinciale per salutarlo e, nel donargli un ricordo dell’Arma di Modena, lo ha ringraziato, a nome di tutti i Carabinieri della provincia, per il lavoro svolto al servizio dei cittadini di Finale Emilia e alle dipendenze del Comando Provinciale di Modena.