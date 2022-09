Va in pensione Luciano Mazzoleni, dal 2015 primario di Medicina Riabilitativa dell’Area Nord

Dopo oltre 30 anni di servizio presso l’Ausl di Modena è andato in pensione il dottor Luciano Mazzoleni, dottore fisiatra e dal 2015 ad oggi Direttore di Medicina Riabilitativa di Area Nord, che comprende gli ospedali di Carpi e Mirandola. Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Fisioterapia e Riabilitazione, Mazzoleni ha iniziato la sua carriera in USL Modena nel 1989 come assistente medico di recupero e rieducazione funzionale all’Ospedale di Sassuolo dove è rimasto fino al 1998. Successivamente ha continuato la sua attività presso l’Ospedale Estense di Modena, sempre nel servizio di medicina riabilitativa. Dal 2002 ha ricoperto l’incarico di Direttore di struttura complessa nell’Unità operativa di Medicina Riabiliativa Complessa all’Ospedale di Mirandola. Dal 2010 è stato anche Direttore Ff dell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dell’Ospedale di Carpi.

Mazzoleni vanta esperienza anche come professore a contratto, in particolare per i corsi dedicati ai terapisti della Riabilitazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha inoltre partecipato a varie commissioni e tavoli aziendali ed è stato per anni referente per la riabilitazione provinciale in ambito informatico e referente aziendale in Regione per il Centro adattamento ambiente domestico (Caad).

Il suo percorso è stato caratterizzato da grande passione, impegno e particolare attenzione verso i colleghi con cui ha lavorato negli anni. La Direzione dell’Azienda USL di Modena rivolge al dottor Mazzoleni un sentito ringraziamento per l’importante servizio svolto in oltre tre decenni nelle strutture ospedaliere del territorio.