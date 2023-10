Per l'ospedale di Baggiovara oltre 1700 euro donati dalla nuova apertura di Bonelli Burgers

La città di Modena è stata scelta come nuova casa del quarto locale “Bonelli Burgers". Per porgere un ringraziamento a questa città i Bonelli hanno deciso di rispondere alla chiamata dell’ospedale di Baggiovara agli imprenditori locali. Il 50% del primo incasso è stato appunto destinato al progetto del “Nuovo Blocco Operatorio”.

Il locale, aperto in via Luigi Poletti 61, è un “fast fresh burger restaurant”: offre hamburger preparati sul momento con ingredienti freschi, a km zero e con carne di bovino allevato ad erba. L’opposto rispetto alle catene fast food che da decenni sono sinonimo di cibo spazzatura. L’attenzione per le materie prime, la ricerca degli accostamenti perfetti, le offerte stagionali potranno costituire una nuova interessante proposta nel già ricchissimo panorama gastronomico modenese.

Non solo. I due imprenditori under quaranta proseguono con la sperimentazione di soluzioni innovative per la ristorazione. Anche a Modena è previsto l’utilizzo dei pagamenti solo digitali nel proprio negozio, scoraggiando al massimo l’uso dei contanti in cassa: in questo modo viene garantita la totale trasparenza e correttezza fiscale, oltre alla massima igiene. Una pratica che viene portata avanti proprio dalla pandemia Covid-19, perché quel periodo, qualcosa, ci ha insegnato sul serio. Sempre attiva anche l'app Bonelli per ordinare d'asporto saltando la fila e per prenotare consegne a domicilio all'orario preferito.

Si segnala infine che per questa nuova apertura sono già stati assunti otto ragazzi e si prevedono altre sei assunzioni nei primi tre mesi dall’apertura.