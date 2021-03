Covid, a Modena la variante inglese rappresenta ormai l'80% dei contagi

Ad oggi, in base alle indicazioni regionali sullo screening con test REAL TIME PCR per la ricerca di varianti su pazienti positivi a SARS-CoV-2 ricoverati in terapia intensiva, sono stati valutati 62 tamponi positivi tra i pazienti ricoverati nelle terapie intensive del Policlinico, Baggiovara e Ospedale di Carpi. Tra questi, 49 tamponi hanno presentato mutazioni del virus compatibili con variante inglese, 9 compatibili con variante brasiliana, 1 con variante nigeriana e 3 senza mutazioni ascrivibili alle suddette varianti.

Il programma di monitoraggio a livello regionale sulla diffusione varianti che per il mese di febbraio ha fornito i risultati di sequenziamento genomico di 41 campioni (24 corrispondenti a variante inglese, 5 a variante brasiliana, 1 a variante nigeriana e 11 senza mutazioni caratteristiche di queste varianti) prosegue anche per il mese di marzo, infatti sono già stati inviati al laboratorio di riferimento regionale (IZSLER di Parma) 16 tamponi per i quali siamo ancora in attesa dei risultati. Il programma per marzo prevede un invio settimanale di campioni.

Modena sta partecipando ad un nuovo studio di prevalenza nazionale sulle varianti promosso dall’ISS che vede impegnati tutti i laboratori regionali. Come per gli studi precedenti saranno selezionati tamponi scelti random a livello provinciale in numero proporzionale agli abitanti delle varie province (per Modena 28 tamponi). Questi campioni saranno processati all’inizio a livello locale per la determinazione delle mutazioni caratteristiche delle varianti note: UK, brasiliana/sudafricana, nigeriana e poi gli stessi campioni saranno sottoposti a sequenziamento del genoma massivo per la conferma ed eventuale identificazione di altre mutazioni