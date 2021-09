Nonantola, approvato il progetto per il percorso ciclabile verso Campazzo

La Giunta di Nonantola ha approvato il progetto per la realizzazione del percorso ciclabile verso Campazzo. L’intervento prevede, tra le altre cose, la declassificazione a strade F-bis di via Valentina e Stradello Paglierina, con precedenza alle biciclette e con il traffico motorizzato limitato ai soli veicoli diretti alle proprietà. Sarà inoltre ripensata la segnaletica verticale ed orizzontale dei tratti interessati, con il rifacimento degli asfalti in cattive condizioni. Nel centro abitato di Campazzo sarà limitato lo spazio carrabile centrale, individuando due fasce laterali percorribili in sicurezza dai ciclisti.

Con il collegamento di questi nuovi tratti con le opere realizzate dalla Provincia lungo la bretella della tangenziale, raggiungere il capoluogo dalla frazione sarà veloce e sicuro.

I lavori sono previsti in primavera, ed avranno un importo di 84mila euro, in parte finanziato dal bando regionale “Bike to work”.

Questo progetto si inserisce in una ridefinizione più complessiva dei collegamenti ciclabili tra capoluogo e frazioni, un vero e proprio “biciplan” che individua linee sicure e segnalate, per incentivare la mobilità dolce all’interno del territorio comunale. Il piano, di cui è in corso la revisione finale, sarà oggetto di una presentazione pubblica nei prossimi mesi, nell'ambito del percorso del pug. Questa iniziativa vedrà la presenza dei tecnici incaricati della redazione del piano che sarà progressivamente implementato e servirà a fare il punto sullo stato di della mobilità attiva a Nonantola, insieme anche alle associazioni portatrici di interesse con le quali il dialogo è sempre attivo.