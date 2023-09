Il Giro dell'Emilia attraversa la provincia modenese, attenzione alla viabilità

Da Carpi al santuario di San Luca a Bologna, attraversando la provincia modenese e l'Appennino bolognese per un totale di 268 km. Sabato 30 settembre 2023 prenderanno il via la 106esima edizione del “Giro dell’Emilia” e la decima edizione del “Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite”. Una gara che richiama i migliori atleti e le migliri atlete da tutto il mondo e che promette spettacolo, ma che al contempo prevede disagi alla circolazione per il passaggio della carovana.

Il percorso cittadino a Carpi

Lo striscione di partenza sarà posto sul lato nord di piazza dei Martiri all’altezza del Duomo. La gara maschile partirà alle ore 11:30, quella femminile alle ore 12. Entrambe le partenze saranno a “velocità controllata” con l’avvio vero e proprio della tappa previsto all’altezza del campo sportivo di Limidi. Usciti dalla piazza i corridori percorreranno corso Cabassi, via Dallai, via Alghisi fino all’intersezione con via Grandi, affiancheranno il Cimitero israelitico e il sottopasso ferroviario in via Cremaschi poi svolta a destra in via Po fino a via Moro esterna uscendo dal territorio comunale percorrendo la S.P.1 Carpi Ravarino. « D’accordo con gli organizzatori – spiega il commissario della PL Bruno Berni - la scelta di iniziare “a velocità controllata” ci permette di ridurre sensibilmente le zone di divieto di sosta che sono in pratica limitate a quelle destinate ad ospitare le macchine dell’organizzazione e i mezzi delle squadre sportive». Sarà vietata la sosta tra le ore 6:00 e le ore 14:00 lungo corso Cabassi, via Duomo, via Carducci, via Petrarca, corso Fanti (nel tratto tra la piazza e via Menotti), via Dolcibelli e piazzale Dante (corsia nord). La sospensione della circolazione sul percorso di gara avverrà tra le ore 11:00 e le ore 13:00 circa.

Da Carpi fino all'Appennino

La corsa seguirà un percorso che dalle campagne carpigiane scenderà gino alle colline di Savignano, per poi inerpicarsi verso Ponte Samone e Zocca e infine sconfinare nel territorio bolognese. Di seguito riportiamo il percorso nelle sue linee principali. In base alla media oraria tenuta dal gruppo, la manifestazione dovrebbe lasciare il territorio modenese intorno alle ore 14-14.30: