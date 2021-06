La startup Unimore PerFormS al primo posto nella competizione UniCredit StartLab per un farmaco innovativo

Riconoscimento speciale per aver sviluppato il primo farmaco alternativo ai farmaci cortisonici per il trattamento a lungo termine della psoriasi

La startup tutta al femminile PerFormS di Unimore si è classificata al primo posto nella competizione UniCredit StartLab, iniziativa dell’istituto bancario dedicata alle startup innovative, nel settore Life Science.

Il team, formato dalla prof.ssa Eliana Leo e dalle dottoresse Eleonora Maretti e Virginia Brighenti del Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore, ha conquistato la vittoria per aver sviluppato il primo farmaco alternativo ai farmaci cortisonici per il trattamento a lungo termine della psoriasi, potenziando l'attività anti-infiammatoria di una molecola endogena priva di effetti collaterali, aggiudicandosi un grant di diecimila euro.

"Nel primo anno di vita di PerFormS, grazie al sostegno del nostro socio G-Factor abbiamo avuto l’opportunità di crescere e strutturare al meglio la nostra mission aziendale – ha commentato Eleonora Maretti, CEO e socia fondatrice della startup -. UnicreditStartLab è un’ampia vetrina che ci ha permesso di farci conoscere da nuove realtà. Per noi è stato un grande onore essere state selezionate tra le 10 finaliste nell’ambito Life Science. I progetti di tutte e 10 le finaliste erano ad alto contenuto innovativo, alzando il livello della competizione. Essere state premiate da una commissione scientifica come miglior startup è stata per noi una grande soddisfazione ed un ulteriore conferma che stiamo percorrendo la strada giusta".

La squadra di ricercatrici Unimore prenderà ora parte al programma StartLab 2021, che prevede: la partecipazione ad incontri con aziende clienti di UniCredit per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche, sia in iniziative settoriali ad hoc che in incontri one-to-one; la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali, in giornate dedicate; l'accesso alla Startup Academy e ad altre iniziative nell'ambito del programma di coaching e training manageriale organizzato dal team di UniCredit Start Lab; l'individuazione di uno o più Mentor scelti tra professionisti, consulenti, imprenditori, partner di UniCredit per confronti periodici su aspetti strategici e di crescita aziendale; l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato.

Eliana Leo è professoressa associata di “Tecnologia Farmaceutica” presso il Dipartimento di Scienze della Vita e responsabile del laboratorio di “Drug delivery and targeting”. La sua attività di ricerca si incentra sullo sviluppo di sistemi micro e nanoparticellari destinati a risolvere problemi di mancata selettività o di bassa biodisponibilità di molecole biologicamente attive. E’ autrice di oltre 60 articoli su riviste “peer reviewed“ internazionali, 2 capitoli di libri e 3 brevetti.

Eleonora Maretti si è laureata in Biotecnologie Farmaceutiche presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e ha un dottorato in Medicina Clinica e Sperimentale. Le sue principali competenze riguardano lo sviluppo e la caratterizzazione di carrier nanoparticellari per la veicolazione di principi attivi. E’ autrice di oltre 20 pubblicazioni scientifiche e 3 brevetti.

Virginia Brighenti si è laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università di Modena e Reggio-Emilia ed ha conseguito un dottorato di ricerca in Medicina Clinica e Speriamentale presso lo stesso ateneo. Attualmente è tecnico-ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Vita dove si occupa dello sviluppo e della validazione di protocolli per l’estrazione, l’isolamento e l’analisi di composti biologicamente attivi di origine naturale. È autrice di 22 pubblicazioni scientifiche e più di 30 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali.