Stazione delle corriere, autisti preoccupati: "Viabilità sempre più pericolosa"

Ieri mattina in via Fabriani, la strada che costeggia l'Ausostazione, si è verificato un incidente. Un ciclista è stato colpito da un autobus in transito, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Si tratta tuttavia di un fatto abbastanza ricorrente, come evidenzia il sindacato Or.s.a Trasporti, che denuncia una situazione di pericolo in quel particolare punto, a ridosso delle banchine dove si affollano ogni giorno migliaia di viaggiatori.

"Come organizzazione sindacale siamo preoccupati -spiega Or.s.a Trasporti - la viabilità in stazione delle corriere è sempre piu pericolosa. La striscia gialla che delimita la corsia preferenziale degli autobus (in via Fabriani, ndr) non è evidente, ci sono spesso macchine parcheggiate in doppia fila, i ragazzi sui marciapiedi attraversano in gruppo le corsie senza guardare se transitano gli autobus".

Po l'appello al Comune: "Chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire, mettendo in sicurezza l'area, sia con la delimitazione della striscia di corsia preferenziale, sia con l'ausilio della polizia municipale negli orari di partenza delle corriere. Nella speranza che si arrivi presto alla tanta agognata nuova stazione delle corriere che nei progetti comunali doveva essere posizionata all'ex scalo merci di fianco alla stazione dei treni":