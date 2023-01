Balconi come depositi, preoccupazione e proteste nei palazzi di via Cerretti

Biciclette, reti e materassi, valigie, mobiletti e altro ancora. Tutti oggetti che non dovrebbero essere accatastati su un balcone. Eppure è proprio quello che succede da ormai diversi mesi in alcune abitazioni di via Cerretti, in zona Crocetta. Alcuni balconi di tre condomini in particolare, risultano ingombri di masserizie, alcune delle quali pericolosamente sporgenti. Un fatto che preoccupa non poco alcuni residenti: non si tratta solo di un fattore estetico, ma soprattutto di un problema di sicurezza.

Qualche inconveniente si è già verificato nei mesi scorsi, con la caduta di alcuni oggetti. Ad esempio un coperchio che fortunatamente si è fermato sulla tettoria che (provvidenzialmente) protegge il portone di ingresso. Peggio è andata ad una residente che ha invece visto la sua auto in sosta nel cortile danneggiata addirittura dalla caduta di un pallet.

Nei condomini di via Cerretti le preoccupazioni non sono solo per l'incolumità di chi si trova a camminare intorno allo stabile, ma anche per le stesse famiglie che abitano quegli appartamenti, dove vivono anche bambini. Purtroppo la cronaca dello scorso anno ci ha consegnato alcune tragedie dovute a cadute dall'alto. La bambina precipitata in via Giardini proprio dopo essere salita su una sedia sistemata in balcone, o il bambino di 5 anni miracolosamente sopravvissuto ad una caduta dal quinto piano proprio nel condominio di via Pisano situato accanto a quelli di via Cerretti. Oggetti "scalabili" ammassati in balcone sono un fattore di rischio che non andrebbe mai sottovalutato.

Garage non disponibili

A generare questa situazione di accumulo ha contribuito, nel caso specifico, una causa di forza maggiore. Circa tre anni fa sono iniziati dei lavori nei garage sotterranei, lavori che si sono prolungati e che. anche una volta terminati, in diversi casi non hanno visto la riconsegna dei box agli inquilini. Una situazione di conflitto che ha visto i residenti sollecitare più volte l'amministrazione e anche Agenzia Casa: alcuni degli appartamenti dei complessi - di proprietà del Gruppo Gabetti - sono infatti gestiti dal servizio comunale per gli affitti calmierati.

Tra gli inquilini sono girate raccolte firme e sono state inviate più volte richieste di confronto agli amministratori, senza però ottenere risposta. Alcuni dei garage non sono mai stati riconsegnati e in un caso è intervenuto anche un avvocato con una diffida, che potrebbe trasformarsi in una denuncia. Alcuni inquilini si sono ritrovati con le serrature dei garage cambiate senza preavviso e senza quindi poter usufruire di uno spazio per il quale da anni pagano comunque l'affitto.

Anche questo fattore, oltre a sollevare malumori e comprensibili rivendicazioni, ha portato allo stoccaggio di masserizie sui balconi o al parcheggio di biciclette lungo le scale, con conseguenti situazioni di rischio e ulteriore clima di conflittualità

Quale soluzione?

Tuttavia, come la stessa Agenzia Casa ha riferito, anche la riconsegna dei garage non andrebbe a risolvere il problema: nei box auto non è possibile accumulare oggetti. Una linea molto chiara, ribadita anche recentemente in Consiglio Comunale dall'Assessora Vandelli, che vede il Comune determinato a contrastare l'utilizzo dei box auto alla stregua di cantine per il deposito degli effetti personali, I garage sono omologati per le auto e tali devono restare, soprattutto per il rischio connesso agli incendi derivati dalla presenza di altri materiali.

Il tema, dunque, non sembra di facile soluzione immediata. Gli oggetti pericolanti dovranno ovviamente essere rimossi, per la sicurezza di tutti: senza un ravvedimento degli stessi inquilini che hanno ingombrato i balconi, dovrà essere la forza pubblica a intimare lo sgombero, con un intervento della Polizia Locale o dei Vigili del Fuoco.

Come detto, il caso di via Cerretti non è isolato e situazioni di questo genere si trovano a macchia di leopardo in diversi palazzi, specialmente in alcuni complessi residenziali di vaste dimensioni. La speranza è che il buon senso si faccia strada e che elimino le cause di possibili disgrazie.