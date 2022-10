VIDEO | Pescato il pesce siluro dal laghetto del Parco Amendola

Circa alla metà di luglio scorso era stato lanciato l'allarme per la presenza di un grosso pesce siluro nelle acque del laghetto del Parco Amendola. Un esemplare di dimensioni importanti, soprattutto in un contesto come quello del piccolo lago del parco pubblico, che ha rappresentato un pericolo per le altre creature presenti nello specchio d'acqua, specialmente per gli anatroccoli che ne affollano le sponde. Scene per altro notate da chi frequenta il parco, che hanno lasciato sgomenti soprattutto i bambini.

Dopo l'allarme lanciato dai cittadini che lo hanno avvistato più volte, il Comune di Modena si è attivato per porre rimedio alla situazione. A metà agosto è stata quindi contatta un'azienda specializzata, con il compito di pescare il siluro e trasportarlo in un altro luogo.

Il compito è toccato all'Azienda Agricola Riccò Federico di Mirandola, che oltre ad occuparsi dell'allevamento di pesci d'acqua dolce e ornamentali, è anche esperta nel recupero di questo particolare tipo di pesce. La pesca è stata tentata e portata a termine con successo sabato scorso, 15 ottobre. Il grosso pesce, lungo circa 2 metri, è stato stato a fatica fuori da lago e poi caricato in una apposita vasca per essere trasferito presso l'allevamento aziendale. Ora la ditta sta valutando di rilasciarlo in qualche laghetto privato.

Ora la fauna del parco potrà vivere più serenamente le acque del lago, ma vale ancora una volta la pena di ricordare a tutti coloro che frequentanol'area di non disperdere cibo nei parchi e nei laghetti: il pane soprattutto non è un alimento adatto alla fauna selvatica mentre attira nelle aree verdi animali infestanti (come i topi). Troppo cibo, inoltre, favorisce la crescita a dismisura di pesci come i siluri.