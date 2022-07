Parco Amendola, segnalato un grande pesce siluro nel laghetto

Nelle scorse ore è stato notato e fotografato un pesce di notevoli dimensioni presso il lago principale del Parco Amendola di Modena. Si tratta con ogni probabilità di un siluro, un "gigante" ben noto nelle nostre acque dolci. E non solo nei fiumi. In più occasioni pesci di questo tipo sono comparsi anche il piccoli specchi d'acqua come appunto quelli dei parchi cittadini.

Tre anni fa, ad esempio, nel laghetto del Parco Ferrari furono recuperati tre siluri - insieme ad alcune carpe - che erano morti per asfissia a causa del gran caldo e della scarsa ossigenazione dello specchio d'acqua. Problema che si è ripetuto purtroppo anche in queste settimane. Diversi anni fa era già accaduto anche al Parco Amendola.

L'esemplare del parco Amendola non ha ovviamente le dimensioni record di quelli che frequentemente di trovano lungo il fiume Po o in altri corsi d'acqua, ma la sua presenza è sufficiente a rappresentare un problema. Un animale di questo tipo rappresenta infatti un pericolo concreto per il piccolo habitat del parco. Il siluro è in grado di mangiare non solo altri pesci, ma anche anatre e altro ancora, rappresentando in qualche modo un rischio per la biodiversità, se si considera uno spazio così ristretto come quello dello specchio d'acqua del parco.

Il Comune potrebbe attivarsi per monitorare la situazione e stabilirese e come intervenire. Nel frattempo vale la pena ricordare a tutti, come è specificato anche nei cartelli presenti nelle aree pubbliche, di non disperdere cibo nei parchi e nei laghetti: il pane soprattutto non è un alimento adatto alla fauna selvatica mentre attira nelle aree verdi animali infestanti (come i topi). Troppo cibo, inoltre, favorisce la crescita a dismisura di pesci come i siluri .