'Pezzettini di Pace', alle Rodari di Maranello creazione di un mosaico e consegna dei diplomi

Grande festa per la consegna dei diplomi alla scuola primaria ‘Gianni Rodari’ dell’Istituto Comprensivo Ferrari di Maranello. Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di fine ciclo scolastico con la consegna degli attestati agli alunni delle classi quinte. I bambini hanno ricevuto il ‘diploma’ uno ad uno dal Dirigente scolastico Francesco Boffoli alla presenza del Sindaco Luigi Zironi e degli Assessori comunali Elisabetta Marsigliante e Alessio Costetti, che hanno anche assistito ad un simpatico lancio del cappello da parte degli studenti.

Nella stessa occasione, i tre amministratori locali hanno anche partecipato al bellissimo progetto ‘Pezzettini di Pace’, ideato e realizzato in queste ultime settimane da tutti gli alunni della scuola insieme ai loro docenti. L’iniziativa ha portato alla creazione, nell’atrio della scuola, di un enorme mosaico colorato che raffigura la bandiera della Pace, formata da centinaia di tessere di carta incollate da bambini, genitori e personale scolastico, a simboleggiare che il piccolo gesto di ognuno, unito a quello degli altri, possa diventare importante nella costruzione di un mondo migliore. Il Sindaco Zironi e gli Assessori Marsigliante e Costetti hanno dunque incollato i loro ‘pezzettini di Pace’ e si sono complimentati con gli alunni e gli insegnanti per come è stato sviluppato il tema e per il forte messaggio veicolato attraverso il progetto.