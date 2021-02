Piano anticorruzione e trasparenza, approvato il Piano della Provincia

Individuati 35 processi con le misure di prevenzione per ridurre i rischi

Via libera del presidente della Provincia Gian Domenico Tomei al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente; il documento comprende la valutazione, l'analisi e il trattamento di 35 processi, ricadenti nelle aree a rischio, previste dal piano nazionale anticorruzione dell'Anac, tra cui personale, autorizzazioni, concessioni, contributi e l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Tra i processi potenzialmente a rischio spiccano le procedure negoziate, gli affidamenti diretti e le aggiudicazioni di lavori e forniture, gli incarichi e il reclutamento del personale, le alienazioni, le autorizzazioni, le valutazioni degli strumenti urbanistici dei Comuni, fino alla nomina dei rappresentanti della Provincia negli enti partecipati, per ognuno di questi processi vengono effettuati la valutazione, l'analisi e il trattamento del rischio e individuate le misure di prevenzione che si intende adottare e il responsabile della loro applicazione.

Nel Piano, pubblicato nel sito dell'ente, vengono descritti tutti gli adempimenti inerenti gli obblighi di trasparenza e per favorire l'accesso civico un tema che vede la Provincia partecipare da alcuni anni, quale amministrazione pilota, al progetto del ministero della Funzione pubblica "Riforma Attiva".

La Provincia, inoltre, dallo scorso anno, fornisce ai Comuni un supporto per una corretta ed efficace applicazione delle normative in materia, attraverso un gruppo tecnico che si occupa di diverse problematiche: dall'impiego delle modulistiche, alla definizione degli atti, dalle interpretazioni giurisprudenziali, alle norme sull'accesso civico.

L'iniziativa fa parte delle attività della Provincia a supporto dei Comuni, previste anche dall’Anac per il sostegno della legalità e l’attuazione della nuova disciplina sulla trasparenza e sugli appalti.