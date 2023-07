Linee Brt e nuova autostazione, svelato i piano che rivoluziona il trasporto pubblico modenese

Sono stati finalmente svelati nel corso della seduta del Consiglio Comunale gli attesi studi di fattibilità voluti dall’Amministrazione con l’obiettivo “di avviare un’ampia riflessione per rendere più attraente e competitiva la mobilità sostenibile”, vale a dire ridisegnare il sistema del trasporto pubblico cittadino. Un piano che fa perno sulla riqualificazione dello scalo merci ferroviario di viale Monte Kosica, un ampio spazio di fatto sottoutilizzato accanto alla stazione ferroviaria.

Come ha sottolineato l’assessora Filippi nella presentazione, nel Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile, approvato a luglio 2020, si afferma che “per essere appetibile, il Trasporto pubblico locale dovrà basarsi su una nuova gerarchizzazione dei servizi, composta da una rete primaria costituita dagli assi ferroviari esistenti, integrata con i servizi extraurbani su gomma sulle principali vie d’accesso alla città, mentre a livello urbano si prevede un sistema basato su tre o più linee portanti ad alta frequenza, che adottano la tecnologia Brt (Bus rapid transit) completamente elettrica, per connettere velocemente i principali poli attrattori cittadini. Il servizio si completa con ulteriori linee di adduzione per la copertura territoriale”.

Nell’ambito del Pums 2030 del Comune di Modena, e in accordo con quelli del Comune di Carpi e del Distretto ceramico, nonché con il Piano regionale integrato dei trasporti (Prit) 2025, tra febbraio e la primavera del 2021, l’Agenzia per la Mobilità di Modena, su mandato del Comune, ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento degli studi con l’obiettivo di produrre scenari finalizzati all’acquisizione sostenibile di nuova clientela al Trasporto Pubblico Locale, anche e soprattutto mediante una redistribuzione modale. L’incarico è stato affidato al Raggruppamento temporaneo di imprese Net Engineering Spa e Studio Tta Trasporti, Territorio e Ambiente.

Un nuovo assetto delle linee in versione BRT

Il progetto parte da un assunto importante e di grande impatto sulla viabilità cittadina: "La rete portante dovrà essere esercitata principalmente in sede riservata o con preferenziazione semaforica". Autobus prioritari rispetto alle auto, che possano quindi essere concorrenziali e preferibili al trasporto privato.

Il progetto si basa dunque su 4 linee principali BRT che ricalcano quelle di fatto esistenti: Sant'Anna-Modena Est, Santa Caterina Polo Leonardo, Cittanova-Morane e Panni-LeTorri. La vera novità sta in quella sigla, Bus rapid transit (BRT), che di fatto individua corsie preferenziali in cui gli autobus tradizionali possano muoversi rapidamente. Il piano prevede quindi l'aumento della frequenza delle corse (ogni 10 minuti) e l'estensione del servizio negli orari notturni (fino alle 24). Ai capolinea si troverebbero poi i cosiddetti Mobility point, piccole stazione di interscambio.

Le quattro linee sarebbero capaci di raggiungere direttamente il 70% della popolazione residente in città, mentre alle altre zone penserebbe la rete secondaria. Questa è formata dalle due linee filoviarie già attrezzate: Via Santi-Salvo D'Acquisto e Gramsci-Zodiaco. Altre 7 linee di autobus consentirebbero poi il collegamento con le frazioni o le aree più periferiche, come già avviene oggi.

Il nuovo modello aumenterebbe il numero di corse e il valore di "produzione" (vetture-km) di quasi il 30%. Inoltre, l'integrazione fra le 4 linee principali BRT e la rete secondaria garantirebbe di raggiungere ogni punto con al massimo un intescambio.

Il piano presenta sulla carta prospettive esaltanti. Le simulazioni hanno stimato un incremento della domanda di viaggi sui bus pari addirittura all'85%, a fronte di una riduzione dei tempi di viaggio del 48% e un aumento della velocità di viaggio mediamente del 30%. I passeggeri/km aumenterebbero così del 45%.

Un forte impatto sui parcheggi, per disincentivare l'uso dell'auto

Va evidenziato tuttavia come gli investimenti non sarebbero certo irrisori e il completamento del nuovo modello richiederebbe 5 anni di lavoro. La vera difficoltà risiede nel creare corsie preferenziali e modificare di conseguenza la viabilità ordinaria, tenendo conto in particolare delle sedi stradali strette che contraddistinguono tratti importanti della rete cittadina. Altissimo sarebbe anche l'impatto sulla sosta intorno al centro storico.Il piano prevede infatti l'eliminazione di ben 1.410 parcheggi, specialmente lungo i Viali e vie limitrofe. Nel resto della città dovrebbero poi sparire quasi altrettanti posti auto a bordo strada (per un totale stimato in circa 3.000, per consentire la realizzazione di linee BRT.

Per contro, ai capolinea delle linee BRT (e non solo) sarebbero ricavati ulteriori posti auto: ben 6.600. ra questi anche i 200 posti del silos che si vorrebbe costruire alle spalle della stazione (Porta Nord) Si tratta chiaramente di parcheggi con funzioni diverse, pensati come "scambiatori" per chi proviene da fuori città e lascerebbe quindi la macchina privata in periferia per poi proseguire con i mezzi pubblici. D'altronde, la linea politica scelta dall'Amministrazione va sempre più in questa direzione. Il Pums 2030 parla chiaro e gli studi di fattibilità lo ribadiscono: "L'eliminazione della disponibilità di sosta è un fattore incentivante all'utilizzo del Tpl, in particolare se è reso disponibile un servizio BRT".

Il nuovo hub al posto dello scalo merci

Venticinque stalli coperti per i bus extraurbani, otto per gli urbani, un’area parcheggio scoperta per 28 pullman, 12 spazi per i taxi, una velostazione con 640 stalli per biciclette e altri 440 sotto le pensiline. Sono i numeri principali previsti dallo studio per l’Hub intermodale ferro-gomma da realizzare accanto alla stazione ferroviaria di Modena, nello spazio attualmente occupato dallo scalo merci, facendolo diventare, quindi, il luogo baricentrico per gli spostamenti delle persone sul territorio urbano ed extraurbano e superando, così, l’attuale stazione autocorriere (sul cui destino poi si dovrà riflettere, ndr).

Nell’area sono previsti anche 13 stalli auto per la modalità “kiss and ride” (la sosta breve e gratuita limitata alle operazioni di carico e scarico dei passeggeri), una ciclofficina di 50 metri quadri, oltre 12 mila metri quadri di aree a verde e un centro congressi che, a seconda delle ipotesi elaborate, può variare dai 12 ai 15 mila metri quadri.

La superficie complessiva dell’Hub per il trasporto pubblico degli extra urbani è di oltre 23 mila quadri, con accesso e uscita dalla rotatoria tra viale Montecuccoli e via Monte Kosika, mentre quasi 3 mila metri quadri sono dedicati agli urbani nella zona che da viale Crispi si inserisce nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria.

Le ipotesi progettuali prevedono anche una zona commerciale nell’area a ovest del comparto, su viale Montecuccoli. Per gli stalli riservati ai taxi si prevede l’accesso da viale Galvani.