Modena "città 30", cosa dice il Piano per l'abbassamento dei limiti di velocità

La manovra decisa dal Comune di Bologna che ha portato all'abbassamento del limite di velocità a 30km/h su gran parte delle strade cittadine sta facendo discutere in tutta Italia e inevitabilmente anche a Modena, "vicina di casa" del capoluogo felsineo e ad esso assimilabile sotto diversi aspetti. Molti si pongono la stessa domanda: il limite ribassato arriverà anche sotto la Ghirlandina? La risposta è sì e non è certo una risposta di oggi. Il piano per la "città 30" è infatti stato approvato ormai quattro anni fa e - salvo improvvisi cambi di rotta - dovrà essere attuato completamente entro il 2030.

Il progetto è inserito all'interno del Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile, che il Consiglio comunale ha approvato nel luglio del 2020. In quel documento di trovano tutti i dettagli relativi alla trasformazione di una larga parte della città in "zona 30".

Il progetto nel Pums

Partiamo col rilevare che a Modena esistono già oltre 100 km di strade con velocità massima consentita di 30 km/h. Di questi, 24 km si trovano nella parte centrale della città, in quanto a partire dal 2011 il Centro Storico è stato reso Zona 30 nella sua totalità, considerando come perimetro le vecchie mura.

Per quanto riguarda le “Zone 30”, lo scenario di piano nel lungo termine del Pums prevede che vengano messi in atto interventi – anche strutturali, laddove necessario – di calmierazione delle velocità su tutti gli assi stradali di tipo F (strade locali e urbane) ove la normativa li consente, ad esclusione delle zone industriali. In ambito urbano, le velocità consentite lungo gli assi di scorrimento o di attraversamento dei singoli comparti restano pari a 50 km/h, nelle strade principali extraurbane (cat. B) a 70 km/h.

Nel breve termine, è prevista la realizzazione di oltre 30 km di Zone 30 (che rappresenta un aumento del 28% rispetto allo scenario attuale). Seguendo criteri di opportunità, maturità e priorità, sono state individuate nel dettaglio le Zone 30 che a partire dal 2020 sono state implementate: alcune già realizzate, altre no (nonostante il termine fissato al 2022). Nel dettaglio si tratta delle aree Bortolotti, Cannizzaro, Cittanova, Corni-Cattaneo, De' Gavasseti, Forlì-Faenza, Gramsci, La Spezia, Luosi-Marconi, Sacca Ovest e Torrenova.

Per quanto riguarda il medio-lungo termine (5-10 anni), lo scenario di Piano prevede la realizzazione della cosiddetta “Città 30”: la limitazione delle velocità consentite a 30 km/h verrà estesa gradualmente a tutte le strade locali (tipo F), ad esclusione delle aree industriali. La consistenza di tale intervento è pari ad ulteriori 174 km di strade rispetto allo scenario di breve termine (+125%) per un totale di 314,5 km di strade con limite a 30 km/h istituito nello scenario di lungo termine. Tutto questo avrà un costo di 6 milioni di euro. Qui è possibiel consultare in dettagli la mappa delle modifiche previste.

Uno scenario ben diverso da quello di Bologna, che di fatto interesserà a Modena soltanto le vie esclusivamente residenziali, lasciando a 50km/h tutte le principali strade urbane che sostengono la maggior parte del traffico. Anche se numericamente i km di strade a limite ridotto saranno triplicati, la soluzione appare per così dire "light", se confrontata ad altre prospettive più radicali.

L'analisi sulla variazione delle velocità

Una delle principali critiche legate alla "città 30" riguarda la congestione del traffico e i suoi effetti negativi sull'ambiente. Il Pums di Modena contiene anche alcune analisi e simulazioni sugli effetti delle novità che saranno introdotte (a tutto tondo e non solo limitatamente alla riduzione dei limiti), con riferimento alle due fasce orarie puù critiche, le ore "di punta" del mattino e del tardo pomeriggio.

"Relativamente alla velocità sulla rete occorre fare una riflessione specifica in quanto le variazioni riscontrate per la mattina e per la sera assumono andamenti differenti, evidenziando innanzitutto che gli spostamenti di mattina e sera si trovano ad occupare la rete in modo differente nei due orizzonti temporali - evidenzia il Pums -. La mattina si riscontra un maggiore utilizzo degli assi tangenziali, mentre la sera è caratterizzata da flussi mediamente minori ma maggiormente diffusi sull’area urbana".

Per quanto riguarda la variazione di velocità stimata tra stato attuale e scenario di Piano nel modello dell’ora di punta del mattino, si rileva un aumento medio del 10% sia sulla viabilità urbana sia su quella complessiva; i valori assoluti delle velocità appartengono ovviamente a range diversi: mentre in centro abitato la variazione appare contenuta e poco rilevante (da 29,4 a 32,3 km/h, valori comunque già compatibili con la previsione di “città 30”), sull’intero territorio comunale appare influire in modo consistente l’entrata in esercizio del sistema Campogalliano-Sassuolo e l’efficientamento del sistema tangenziale che porta le velocità medie calcolate sull’intera rete stradale comunale da una media di 38,9 a 42,9 km/h.

Focalizzando l’attenzione, viceversa, sui dati relativi all’ora di punta della sera si osserva invece una consistente riduzione della velocità media in centro abitato che passa dagli attuali 42,1 km/h a 33,6km/h nello scenario di lungo termine: questa significativa variazione è principalmente imputabile all’introduzione dei provvedimenti di riduzione delle capacità sui principali assi urbani e dell’applicazione del principio “Città 30” che per il Piano riporterebbe tutti i veicoli a "velocità più coerenti con il contesto".