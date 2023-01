"Un albero per ogni neonato": a Sassuolo 302 nuove piante

Saranno 302 le nuove piante che nasceranno a Sassuolo in rappresentanza dei bambini nati o adottati nel corso del 2021. La delibera n°6 del 24 gennaio, approvata dalla Giunta del Comune di Sassuolo, stabilisce l’intervento di “piantumazione per l’iniziativa un albero per ogni neonato e ciascun minore adottato – annualità 2021”.

Le 302 essenze per lo più a radice nuda, da seme o in vaso piccolo, saranno poste a dimora utilizzando lo schema d’impianto già impiegato per gli interventi esistenti, permettendo di sviluppare la piantumazione sul fronte Est del lotto e intervenendo, ove necessario, con la sostituzione delle fallanze rilevate in corrispondenza degli interventi già completati negli anni 2018, 2019 e 2020.

L’area individuata per l’intervento di piantumazione delle alberature riferite ai bambini nati e adottati è la medesima che ha accolto le piantine dedicate ai bambini nati negli anni 2018, 2019 e 2020 e si trova all’interno di uno dei mappali ricompresi nel Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ad iniziativa privata via Indipendenza – via Muraglie, che si sviluppa all’interno di un’ampia area localizzata nella parte sud ovest della città, delimitata a nord da via Indipendenza, a sud e a ovest dal tracciato della Circonvallazione Sud e a est dal cannocchiale storico di pioppi cipressini che collega visivamente il Palazzo Ducale al Casino di Caccia del Belvedere. La piantumazione avverrà nelle prossime settimane.