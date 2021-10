Scarti vegetali, nuova piattaforma all'impianto di via Caruso

E' iniziata ier l'attività dell'impianto per la raccolta di rifiuti urbani organici e vegetali di via Caruso a Modena. La nuova piattaforma logistica sarà più ampia rispetto al sito che va a sostituire e sarà dotata di tecnologie più aggiornate, che potranno garantire un servizio di maggiore qualità, più veloce e dunque più efficiente per gli utenti che vi si rivolgeranno.

La collocazione della nuova piattaforma all'interno del polo impiantistico di via Caruso favorirà infatti l'ottimizzazione degli spazi concentrando in un unico sito attività che al momento sono svolte in luoghi distinti, a volte lontani tra loro. Inoltre, l'investimento effettuato per il trasferimento dell'impianto ha compreso anche l'applicazione di appositi biofiltri che consentiranno di aumentarne la capacità di stoccaggio, riducendo al tempo stesso le emissioni odorigene. Tutte azioni, queste, che nel loro complesso influiranno positivamente anche sulla sostenibilità del processo di conferimento dell'ingente quantità di rifiuti organici e vegetali che il territorio modenese produce.

Si tratta di un impianto a servizio della raccolta differenziata, anche se non accessibile ai privati cittadini. Qui potranno transitare ogni anno, analogamente a quanto accadeva per la piattaforma di Sassuolo, circa 50mila tonnellate all'anno di rifiuti urbani raccolti dal gestore del servizio. Qui confluiranno anche le circa 3mila tonnellate all'anno conferite direttamente dagli operatori del verde convenzionati. Per i privati cittadini che abbiano necessità di conferire direttamente i loro rifiuti "verdi", così come per stessi gli addetti alla manutenzione del verde rimane come sempre aperta la possibilità di utilizzare le stazioni ecologiche di Hera presenti sul territorio.