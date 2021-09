Campogalliano, pettorine ad alta visibilità per andare a scuola a piedi

Cinquanta pettorine ad alta visibilità per camminare in sicurezza verso scuola. È questo il dono della Cooperativa Bilanciai a studenti e volontari del progetto “Piedibus”, un servizio gratuito che da quasi nove anni unisce, in una passeggiata di 900 metri, bambini e adulti di Campogalliano. Nato nel 2013 da un'idea di un cittadino particolarmente sensibile ai temi ambientali, Matteo Pacifici, e sostenuto nel tempo dalle varie amministrazioni comunali, il Piedibus rappresenta oggi un vero patto di comunità: incremento della mobilità sostenibile, salvaguardia della salute e sviluppo della socialità di grandi e piccoli, sono infatti alcuni degli aspetti più importanti di questo rituale mattutino che si svolge dal primo all'ultimo giorno di scuola.

Grazie a una convenzione tra Comune e Auser (Associazione per l'invecchiamento attivo), il servizio può contare sulla presenza di volontari che godono di copertura assicurativa iscrivendosi gratuitamente all'associazione; ma non solo. Da sempre il coinvolgimento comunitario riguarda anche aziende, associazioni o gruppi di cittadini che donano ai bambini gilet rifrangenti: per i prossimi anni a essere distribuite saranno le pettorine donate dalla Società Cooperativa Bilanciai, storica azienda leader nel settore dei sistemi di pesatura, che ha prontamente accolto l'invito a sostenere il progetto.

Queste le parole di Enrico Messori, presidente della Cooperativa: “Il progetto Piedibus, nella sua semplicità è straordinario perché dimostra in modo tangibile che con una buona idea e il senso di comunità si possono fare cose importanti che rappresentano anche un investimento sui cittadini di domani. Si fornisce un messaggio legato alla tutela dell'ambiente, i genitori partecipano attivamente e in più, lungo il percorso, i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza. Tutti fattori che per noi sono molto importanti, oltre naturalmente al desiderio di mantenere un solido e attivo rapporto con il territorio in cui la nostra cooperativa da sempre opera. Rivolgo quindi il mio sentito grazie all'amministrazione locale per averci coinvolto”.

Dal 2013 sono quasi 400 i bambini iscritti al servizio, mentre 50 sono i volontari il cui coordinamento passa anche attraverso gruppi Whatsapp e Facebook dedicati. Secondo alcune stime elaborate dal Comune, sono circa 40 le auto in meno ogni mattina, favorendo in questo modo una diminuzione di 28 kg di CO? giornaliera nell'atmosfera. Il Piedibus è un servizio completamente gratuito anche per le famiglie: è possibile infatti iscriversi tramite modulo scaricabile sul sito dell'Istituto Comprensivo, dove sono consultabili anche i tragitti e le fermate aventi per capolinea la Scuola primaria G. Marconi.