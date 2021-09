Riparte il Piedibus a Castelnuovo e Montale, la carovana umana che accompagna a scuola i bambini

Riparte il Piedibus a Castelnuovo e Montale. Da lunedì 20 settembre la carovana umana che accompagna a scuola le bambine e i bambini torna in servizio su cinque linee: dal parco Rio Gamberi, dal parco di via Picasso, da via Allegretti e, a Montale, da piazza Braglia e da Montale 2

Da lunedì 20 settembre il Piedibus, la carovana umana che accompagna a scuola le bambine e i bambini di Castelnuovo e Montale, è pronto a ripartire.

Per l'anno scolastico appena iniziato il servizio sarà attivo su cinque linee: a Castelnuovo i ritrovi saranno al parco Rio Gamberi alle 7.30, al parco di via Picasso alle 7.20 e in via Allegretti alle 7.30; a Montale l'appuntamento è alle 7.20, un gruppo con partenza da piazza Braglia, l'altro da Montale 2.

Ai partecipanti è richiesto l'utilizzo della mascherina e verrà mantenuto il distanziamento fisico. Le famiglie interessate a usufruire del servizio dovranno accompagnare i bambini direttamente al punto di partenza del percorso scelto e al primo giorno di accesso dovranno lasciare i dati anagrafici del bambino, il recapito telefonico o l'indirizzo mail di un genitore, oltre a firmare la liberatoria; per il tragitto da casa a scuola i bambini saranno coperti dall'assicurazione scolastica.

“Il Piedibus riparte grazie al lavoro e alla passione dei nostri volontari, che ancora una volta hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità e di essere al fianco dell'Amministrazione comunale per offrire questo prezioso servizio – afferma Sofia Baldazzini, Assessora alla Scuola del Comune di Castelnuovo –. La scuola si prepara a vivere un altro anno estremamente sfidante, servirà piena collaborazione tra istituzioni, volontari e genitori per far funzionare al meglio un'iniziativa come questa che ha risvolti importanti anche dal punto di vista ambientale. Determinanti saranno il supporto delle famiglie e l'entusiasmo dei volontari, da sempre 'benzina' del Piedibus. Come ogni anno resta valido l'invito rivolto a tutti a diventare volontari del Piedibus e dedicare mezz'ora o poco più ai nostri concittadini più giovani”.

Per maggiori informazioni sul Piedibus di Castelnuovo e Montale è possibile contattare i volontari al numero 370-3716999 da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.