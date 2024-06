Pieghi di libri il servizio di Poste Italiane per spedire libri in modo economico e semplice

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Anche nel Modenese è possibile scegliere “Pieghi di Libri”, il servizio dedicato di Poste Italiane per spedire uno o più libri in modo semplice ed economico. Per regalare un libro ad un amico si può scegliere il classico formato di carta o quello digitale e spedire da qualsiasi Ufficio Postale della provincia di Modena.

“Pieghi di Libri” è il prodotto dedicato alla spedizione di libri fino a 5kg in tutta Italia ed è fruibile sia dai privati che dalle aziende (case editrici, librerie), Pubbliche Amministrazioni, scuole e università.

È inoltre possibile scegliere una serie di servizi aggiuntivi, come, ad esempio, il diritto di raccomandazione, per avere una consegna con la firma del destinatario, l’avviso di ricevimento, per riceve direttamente prova dell’avvenuta consegna e il contrassegno, servizio che consente di subordinare la consegna all’incasso dell’importo indicato dal mittente.

Tutte le informazioni sono disponibili su https://www.poste.it/prodotti/piego-di-libri.html.