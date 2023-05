Piena del Panaro sotto controllo, riaprono domani le scuole nelle Terre di Castelli

"Permane per il nostro territorio un’allerta rossa idrogeologica, il reticolo minore dei corsi d’acqua continua ad essere un sorvegliato speciale, ma le criticità che si sono verificate sono al momento sotto controllo e il colmo della piena del Panaro dovrebbe attraversare il nostro territorio nella tarda serata di oggi".

E' sulla base di queste considerazioni espresse nel corso dell’incontro online con la Prefettura e con i tecnici della Protezione civile regionale e provinciale che gli amministratori dell’Unione Terre di Castelli hanno deciso di tenere aperte le scuole del territorio nella giornata di mercoledì 17 maggio.

I tecnici comunali, insieme ai volontari di Protezione civile, continueranno a monitorare i corsi d’acqua e le zone considerate più a rischio anche nelle prossime ore. L’allerta, infatti, per le nostre zone, è ancora rossa per rischio idrogeologico. I modelli meteorologici prevedono piogge continue fino alla mattinata di domani, ma con un andamento altalenante. Il collegamento con la Prefettura e con il Centro di Protezione civile di Marzaglia rimarrà costante anche nelle prossime ore. Si continua a raccomandare prudenza negli spostamenti.

"Confermiamo pertanto che nella giornata di mercoledì 17 maggio nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca le scuole, di ogni ordine e grado, saranno regolarmente funzionanti. Si raccomanda comunque ai cittadini di tenersi informati guardando i siti e le pagine social dei Comuni per conoscere in tempo reale eventuali novità", si legge in una nota.