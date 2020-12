Secchia e Panaro si ingrossano in fretta, già chiusi i ponti intorno a Modena

Il maltempo inizia ad avere conseguenze sui livelli idrometrici di Secchia e Panaro. A Modena vengono chiusi in via precauzionale, intorno alle 9 di oggi - sabato 5 dicembre - i ponti sul Secchia, dopo che il livello del fiume ha superato la soglia di guardia. Ponte Alto e ponte dell'Uccellino, tra Modena e Soliera, rimarranno chiusi fino al defluire dell'ondata di piena che sta transitando in pianura.

In pochissime ore entrambi i fiumi hanno raggiunto livelli elevati: la situazione più critica è a Ponte Alto, dove è stato raggiunto intorno alle ore 8.30 il livello "arancione", con oltre 8 metri. DI fatto il livello del fiume in quel particolare snodo è cresciuto di 7 metri in appena 8 ore. Resta invece "giallo" il Panaro, con un libello di poco sotto agli 8 metri a Navicello.

Il personale di AiPO era già operativo dalle ore 4.00 per le attività di monitoraggio sulle opere idrauliche di competenza.

A seguito dell'Allerta arancione per criticità idraulica diramato dall'Agenzia regionale di protezione civile, inoltre, viene attivato il monitoraggio degli argini del Secchia. Il monitoraggio si allargherà nel pomeriggio anche al Panaro e agli altri corsi d'acqua.

I tecnici del Comune di Modena e i volontari di Protezione civile, con il supporto della Polizia municipale, sono impegnati nell'attività di controllo su tutto il nodo idraulico modenese che continuerà probabilmente per tutta la giornata.