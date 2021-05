Pietro Peia. Il cordoglio della comunità: “Un grande dirigente ma soprattutto un uomo innamorato della pallavolo”

In tanti hanno avuto modo di conoscere Pietro Peia deceduto questo pomeriggio, e in tanti lo ricordano con affetto.

Il Presidente Catia Pedrini e Modena Volley tutta si stringono attorno alla famiglia di Pietro, alla moglie Anna, alle figlie Elisa, Eugenia ed Eleonora, in questo momento di profondo dolore e porgono le più sentite condoglianze con le parole del Presidente, Catia Pedrini: “Pietro Peia è stato un grande amico del nostro volley modenese. Di più: nel salutarlo, sento il dovere di ringraziarlo per la sua generosa discrezione. Lui, che era stato un dirigente della grande Panini, aveva coraggiosamente garantito in prima persona la sopravvivenza del club in tempi particolarmente difficili. Ricordo con affetto e commozione la sensibilità con la quale mai mi ha fatto mancare il contributo della sua competenza e della sua passione. Credo che senza la sua dedizione la storia di Modena Volley, la nostra storia, sarebbe stata meno felice e molto meno ricca di successi. Sono vicina alla famiglia in questo momento di dolore e stringo la figlia Elisa, nostra preziosa collaboratrice, in un abbraccio infinito”.

“Pietro Peia è stato un grande dirigente fin dai tempi della Panini per arrivare al Modena Volley, ma era soprattutto un innamorato della pallavolo, che per lui era ben più che un lavoro”. Così il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e l’assessora allo Sport Grazia Baracchi ricordano Pietro Peia, scomparso nel pomeriggio di giovedì 6 maggio: “Un protagonista della pallavolo modenese che, nei tempi difficili è riuscito a evitare il fallimento della società che ha poi condotto fino all’epoca del Modena Volley e di Catia Pedrini”.

Il sindaco e l’assessora Baracchi rivolgono le più affettuose condoglianze alla moglie, alle figlie e a tutta la famiglia di Peia, “sapendo di interpretare il pensiero di tutti i tifosi della città”.