Pioggia record e fiumi in piena, a Modena uno scenario simile a quello di 4 anni fa

Quanto accaduto (e speriamo superato) in questa prima metà di maggio dal punto di vista del clima e della criticità idrogeologica è un fatto eccezionale ma non isolato. Lo si evince anche dall'analisi dell'Osservatorio Geofisico di Unimore, i cui dati definitivi relativi alle piogge a Modena causate dal ciclone Minerva sono i seguenti: 34.1 mm il 16 maggio e 23.7 mm il 17 maggio, per un totale di 55.1 mm.

"Il valore è in linea con le stime modellistiche e fortunatamente leggermente più "ottimistico" rispetto al rischio di un scenario "pessimistico" con piogge molto più abbondanti. Sebbene l'episodio pluviometrico in sé non sia particolarmente anomalo, il totale per il mese è straordinario. Dall'1 al 17 maggio, il pluviometro dell'Osservatorio Geofisico su Palazzo Ducale a Modena ha registrato complessivamente 206.4 mm di pioggia. Questo fa sì che siamo attualmente al secondo maggio più piovoso di tutta la serie pluviometrica di Modena, che risale fino al 1830. Il record più piovoso, ricordiamo, è stato stabilito solamente 4 anni fa nel 2019, con 241.8 mm di pioggia. Al momento, non è ancora chiaro se questo recente record sarà superato".

I più attenti ricorderanno che nel maggio di 4 anni fa il territorio visse una situazione analoga, con le piene dei fiumi che costrinsero alla chiusura dei ponti e provocarono i consueti allagamenti nelle aree golenali, costringendo all'evacuazione delle famiglie che risiedono in quelle zone e alla predisposizione di un pieno di emergenza analogo a quello vissuto in questi giorni.

L'Osservatorio Unimore ha analizzato anche le temperature. La temperatura media finora è di 15.8°C, mentre la media nel periodo 1991-2020 è di 19.3°C. Anche tenendo conto dei due giorni rimanenti, si registra comunque un notevole anomalia fredda, anche se lontana dal record assoluto di freddo di questo periodo, che risale al 1876 con una media di 12.7°C, con molti altri anni con II decade di maggio più fredda. Tuttavia, è interessante notare che nel già citato 2019 andò ancora peggio, con una media termica della seconda decade di questo mese di 14.3°C. Al contrario, l'anno scorso è stata una decade molto calda, con una media di 23.4°C che si è persino classificata al secondo posto come seconda decade più calda.

Da qui la riflessione degli esperti dell'Osservatorio: "Non possiamo fare a meno di notare e sottolineare gli estremi opposti di maggio negli ultimi anni: piogge estreme come nel 2019 e 2023, scarsità di pioggia come nel 2020, caldo precoce nel 2023 e 2020, solo per citare gli anni più recenti. Tutto ciò si inserisce comunque in un innegabile riscaldamento: nell'ultimo trentennio di riferimento climatico, 1991-2020, la temperatura media di maggio è di 19.1°C, mentre nel trentennio 1961-1990 era di 17.5°C".