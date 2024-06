Cielo giallo su Modena, piove sabbia del Sahara

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

In diverse aree del centro-nord in questi giorni il cielo presenta un colore particolare, quasi con un alone lattiginoso che avvolge le nuvole. Il motivo è molto facilmente verificabile guardando le auto in sosta o i panni lasciati stesi ad asciugare: gli oggetti sono spesso ricoperti di sabbia. La nostra penisola e Modena in partcolari sono infatti state investite da un massiccio trasporto di sabbia proveniente dal deserto del Sahara. QUalche pioggia sporadica ha fatto il resto, depositando a terra la polvere.

A commentare il fenomeno è il noto meteorologo Luca Lombroso: "Ieri, se avete notato, si è anche depositato un leggero strato di sabbia, o meglio polvere, sulle auto. L'atmosfera non ha confini, e l'aria africana arriva senza bisogno del permesso di soggiorno".

"Riflettiamo sul fatto che, insieme ai trasporti di polvere desertica, pollini e altri elementi naturali, anche l'inquinamento si muove senza confini - aggiunge il divulgatore scientifico modenese - E mentre la polvere desertica ha un ciclo di vita di pochi giorni in atmosfera, la CO2 e i gas serra permangono per centinaia di anni".

Le previsioni per domani

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3695m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Lo riferisce 3B Meteo.