Piscine Dogali e campo di atletica, nuovi interventi agli impianti comunali

Migliorare le condizioni degli impianti sportivi comunali, intervenendo sulla sicurezza e sull’efficienza delle strutture a disposizione della comunità. È l’obiettivo di due interventi di manutenzione, dal valore complessivo di oltre 340mila euro, che potranno essere programmati nei prossimi mesi alle piscine Dogali e al campo scuola di atletica leggera. I lavori, infatti, sono stati approvati nei giorni scorsi dalla giunta del Comune di Modena su proposta dell’assessora allo Sport Grazia Baracchi.

Alle Dogali è stata riscontrata la necessità di una manutenzione straordinaria al fine di ripristinare le strutture orizzontali in cemento della vasca da 25 metri, per prevenire fenomeni di degrado delle armature all’intradosso delle “solette” in cemento armato del sottovasca. Per svolgere gli interventi, che saranno realizzati dal gestore (la società Dogali Ssdrl) con successivo rimborso, sarà quindi elaborato un apposito progetto esecutivo, che la giunta approverà, per poi essere monitorato nelle fasi realizzative dai tecnici comunali. Dopo lo svolgimento delle indagini tecniche sul calcestruzzo e sull’acciaio, con un approfondimento sulle modifiche strutturali che negli anni hanno interessato la vasca, sarà possibile, infatti, concentrarsi sul risanamento e sul recupero degli elementi ammalorati, visibili dal piano seminterrato della struttura natatoria. L’impegno economico complessivamente previsto ammonta a 250mila euro.

Riguardano il manto sportivo della palestra indoor, invece, gli interventi previsti al campo scuola di via Piazza, dove, a seguito dei lavori di ampliamento della struttura coperta per l’atletica, la superficie della pista risulta non uniforme e danneggiata o mancante in alcuni punti. Nell’impianto si rende quindi necessario posare un nuovo manto sintetico, elastico e impermeabile, con uno spessore di 13 millimetri; la nuova superficie dovrà rispettare le indicazioni della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) in maniera tale da confermare l’omologazione necessaria per lo svolgimento delle competizioni. In questo caso la spesa complessiva ipotizzata dal Comune è di 93.500 euro.