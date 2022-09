Piscine Dogali, l'attesa riapertura potrebbe arrivare il 16 ottobre

La riapertura è fissata per domenica 16 ottobre, ma si dovranno incastrare ancora alcuni tasselli. Le Piscine Dogali, dopo quasi un mese di chiusura, dovrebbero tornare ad accogliere pubblico da metà mese, anche se solo per ciò che concerne la vasca da 25 metri e quella scolastica per i corsi rivolti all'infanzia. Una risposta la attendono tanti cittadini che utilizzano l'impianto, oltre ovviamente a chi pratica lo sport a livello agosnistico.

Queste le parole di Paolo Belluzzi, presidente di Dogali ssd: «L'acqua è già nelle vasche e saremmo già pronti ad aprire se avessimo già concluso il contratto col fornitore dell'energia. Un fornitore che comunque abbiamo già trovato, eventualità non scontata. La trattativa adesso è necessariamente legata alla possibilità di Dogali e dei suoi soci di disporre di una cifra importante come cauzione. Lunedì avremo l'assemblea di Dogali ssd per votare la disponibilità all'indebitamento. Se incasseremo il sì dei soci, martedì saremo in grado di firmare il contratto e il 16 tornare in piscina con una grande festa».

Di che cifre si parla? «La cauzione? Al momento si aggira attorno ai 100mila euro – racconta Belluzzi – anche se stiamo trattando. Considerando che il costo del gas oggi è quattro volte quello del 2019. La vasca da 50 metri contiene 2115 metri cubi d'acqua, con un costo annuo di circa 600mila euro per scaldarla e scaldare il pallone, una cifra inaffrontabile». Il futuro non è roseo, ma si apre uno squarcio rispetto a quanto deciso in settembre: «Riapripremo? Se tutto va come ho spiegato riapriranno 25 metri e scolastica per tutto il periodo possibile. Non monteremo il pallone sulla vasca da 50 metri. Speriamo intanto che il Governo intervenga su questo settore. Qui abbiamo ragazzi disabili, giovani, anziani, bambini, giovani atleti: speriamo che prima o poi potremo avere un futuro meno problematico».