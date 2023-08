Pista ciclabile della Nonantolana, cantiere in corso e nessuna deviazione

Proseguono i lavori per la realizzazione della ciclabile sulla Nonantolana a Modena, finanziati insieme a quella di strada Cimitero San Cataldo nell’ambito del Pnrr, e in questi giorni viene rimossa la pensilina della fermata del bus all’altezza di Agrifer, in direzione Nonantola, per fare posto al cantiere. Non sono previste deviazioni sulle linee in transito e sul posto è collocata una palina provvisoria con le informazioni. Aggiornamenti sul sito www.setaweb.it e info telefoniche al numero 840 000 216.

Il cantiere della ciclabile è partito dall’area dello svincolo di via dei Torrazzi, lato città, in corrispondenza delle isole spartitraffico, e i lavori terminano entro l’anno. Il costo complessivo dei due interventi è di 500 mila euro e hanno l’obiettivo di potenziare due dorsali ciclabili che garantiscono i collegamenti tra territorio urbanizzato e frazioni con l’obiettivo di incentivare un uso sistematico dei percorsi casa-scuola e casa-lavoro.

I lavori alla dorsale di via Nonantolana riguardano, nel dettaglio, il tratto di strada dalla ciclabile esistente poco prima dello svincolo di via dei Torrazzi, lato città, fino al civico 1010 in direzione periferia, corrispondente alla nuova sede del Serdp (il Servizio dipendenze patologiche, ex Sert), davanti al quale è stato recentemente realizzato un ciclopedonale. Un ulteriore tratto di percorso è previsto lungo via dei Torrazzi per collegare la ciclabile esistente in via Martin Luther King con la dorsale principale di via Nonantolana.

Nel primo tratto il percorso viene realizzato in allargamento al pedonale esistente, occupando parte della banchina stradale e in prossimità dello svincolo di via Torrazzi è previsto l’attraversamento dei quattro rami di manovra e delle isole spartitraffico. Nel tratto successivo, il percorso viene realizzato sull’area asfaltata esterna alla carreggiata, dove è prevista anche la riorganizzazione degli stalli di sosta e della fermata del trasporto pubblico.

Il tratto di collegamento tra via Martin Luther King e la Nonantolana si sviluppa lungo via dei Torrazzi a fianco della corsia di svincolo verso la periferia: sarà allargato il pedonale esistente e risagomato il ramo di svincolo. I lavori consistono prevalentemente nell’adeguamento dell’asse stradale esistente oltre al ripristino del sistema di drenaggio delle acque piovane con la realizzazione di nuove caditoie e alla predisposizione di un sistema di illuminazione dedicato agli attraversamenti ciclopedonali dello svincolo di via dei Torrazzi, completato da lanterne lampeggianti di colore giallo, e del tratto di ciclabile successivo.