In piazza Roma si pattina sul ghiaccio, già attiva la pista invernale

Natale si avvicina e le prime atmosfere di festa si affacciano al centro storico. In piazza Roma è già operativa e lo sarà fino al 31 gennaio 2022 l’Accademia del Ghiaccio, la pista di pattinaggio che incanta adulti e bambini.

L’attrazione osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal 13 novembre al 22 dicembre lun- ven 15-19.30, sab 10-12.30 e 15-23, dom 10-12.30 e 15-23; dal 23 dicembre al 9 gennaio lun- ven 10-12.30 e 14.30 -22, sab 10-12.30 e 14.30- 23, dom 10-12.30 e 14.30- 22; dal 10 al 31 gennaio lun-ven 15-19.30, sab 10-12.30 e 15-22.30, dom 10-12.30 e 15-19.

In occasione delle festività natalizie l’Accademia del Ghiaccio sarà aperta il 24 e 25 dicembre e il 1° gennaio in orario 10-12.30 e 14.30-23, il 26 dicembre e il 6 gennaio in orario 10-12.30 e 14.30-22, il 31 dicembre in orario 10-12.30, 14.30 -20 e 21-24, il 31 gennaio in orario 10-19.30.

Il costo per un ingresso in pista è di 3 euro, noleggio pattini 7 euro, noleggio armadietto e block side accompagnatori 2 euro. Le scuole avranno accesso alla tariffa agevolata di 5 euro ad alunno comprensivo di ingresso pista e di noleggio pattini.

Le prenotazioni sono obbligatorie per le scuole nelle mattine feriali (festivi e prefestivi esclusi) dal 15 Novembre al 22 Dicembre e dal 10 al 28 Gennaio 2022 (info e prenotazioni: Tiziana 333 34 04 249 / Johnny 331 80 27 431); per gruppi superiori alle 10 persone (info e prenotazioni: Tiziana 333 34 04 249 / Johnny 331 80 27 431); per lezioni di pattinaggio (info e prenotazioni: Katia 338 23 42 204).

Da non perdere il 19 Dicembre 2021 e il 23 Gennaio 2022 dalle ore 16.30 gli spettacoli sul ghiaccio con il gruppo di pattinatrici della Polivalente Castelnuovo Rangone Modena e le ballerine di Equilibra Danza Aerea.