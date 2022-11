Si torna a pattinare sul ghiaccio in Piazza Roma, apre la pista

Sabato 19 Novembre apre al pubblico l’Accademia del Ghiaccio, l’ormai tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio che rimarrà aperta fino al 31 Gennaio 2023.

L’attrazione osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal 19 Novembre al 2 Dicembre 2022 lun-ven 15.00-19.30, prefestivi 10.00-12.30 e 15.00-23.00, festivi 10.00-12.30 e 15.00-20.30; dal 3 Dicembre all’8 Gennaio lun-ven 9.30-12.30 e 14.30-22.00, prefestivi 9.30-12.30 e 14.30-23.00, festivi 9.30-12.30 e 14.30- 22.00; dal 9 al 31 gennaio 2023 lun-ven 15.00-19.30, prefestivi 10.00-12.30 e 15.00-23.00 festivi 10-12.30 e 15-20.30.

In occasione delle festività natalizie l’Accademia del Ghiaccio sarà aperta: il 24 Dicembre in orario 9.30-12.30 e 15.00-20.30, il 31 Dicembre 9.30-12.30, 14.30-20.00 e 21.00-24.00. Il 1° Gennaio l’orario di apertura sarà 10.00-12.30, 15.00-20.30 e 21.00-23.00, mentre il 6 Gennaio in orario 9.30-12.30, 14.30-20.30 e 21.00-23.00, il 31 Gennaio 2023 apertura in orario 10.00-19.30.

Dal 19 Novembre al 2 Dicembre e dal 9 al 31 Gennaio 2023, il costo per un ingresso in pista è di 5 euro, noleggio pattini 4 euro, noleggio armadietto e block side accompagnatori 2 euro. Le scuole avranno accesso alla tariffa agevolata di 5 euro ad alunno comprensivo di ingresso pista e di noleggio pattini.

Dal 3 Dicembre all’8 Gennaio, il costo per un ingresso in pista è di 6 euro, noleggio pattini 6 euro, noleggio armadietto e block side accompagnatori 3 euro.

Le prenotazioni sono obbligatorie per le scuole nelle mattine feriali e per i gruppi superiori alle 10 persone (info e prenotazioni: Tiziana 333 340 4249 / Clarissa 333 239 6770); per lezioni di pattinaggio (info e prenotazioni: Katia 338 234 2204).

Info e direzione: Johnny 331 8027431 / Daniele 339 2118460; info@divertiamo.com; pistadighiacciomodena.it

Da non perdere gli spettacoli sul ghiaccio

Domenica 4 Dicembre 2022 si terrà lo spettacolo di apertura a cura della campionessa di pattinaggio Katia Attarantato e Equilibra Danza Aerea, il 25 Dicembre arriverà in pista Babbo Natale accompagnato dalle Nataline, con tanti dolcetti per tutti i bambini. Il 6 Gennaio 2023 l’Accademia del Ghiaccio ospiterà la Befana, che porterà carbone e dolcetti per tutti. Infine, il 31 Gennaio si terrà lo spettacolo di chiusura.

Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 16.30.