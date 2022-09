Pronta la ciclabile Ubersetto-Formigine: domenica l’inaugurazione

È in programma per domenica alle 10.30 la presentazione della ciclabile di Ubersetto – Formigine. Il percorso, che di fatto collega la frazione con il centro della città, rientra in un ampio progetto di mobilità sostenibile inserendosi all’interno del Biciplan intercomunale, progettualità che prevede di mettere in relazione Modena con i Comuni del Distretto e la prima collina. La pista ciclopedonale, lunga 1.200 metri in totale, si affianca a via Giardini assumendo quelle caratteristiche di linearità e continuità che permettono di percorrere agevolmente distanze medie, incentivando i cittadini a non utilizzare i veicoli a motore nel tragitto casa-lavoro.

“Con questo intervento, - ha commentato l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile Giulia Bosi - l’Amministrazione comunale sottolinea ancora una volta l’importanza di offrire concretamente ai cittadini la possibilità di scegliere di non utilizzare veicoli a motore. La tutela ambientale, come ci indica anche l’Agenda ONU 2030, deve passare anche attraverso una mobilità più sostenibile e la salvaguardia del territorio”.

La prima parte del percorso, realizzata in via Stradella, costeggia il torrente Taglio e si immette su via Giardini per procedere oltre via Quattro Passi fino alla fermata dell’autobus, in un’area caratterizzata da una forte attività produttiva, in modo anche da favorire l’utilizzo del trasporto pubblico.

“L’incentivazione della mobilità sostenibile – ha spiegato il sindaco Maria Costi – è sempre stata una priorità. Perché i cittadini utilizzino più frequentemente mezzi non a motore nel tragitto casa-lavoro, tuttavia, è necessario metterli nella condizione di poterlo fare in sicurezza con percorsi creati ad hoc. Con questa ciclabile facciamo un passo avanti in un grande progetto che collegherà tutti i Comuni del Distretto con Modena, tracciando un futuro che abbraccia la difesa ambientale”.

Il ritrovo per partecipare all’inaugurazione è in via Giardini 136, in prossimità dell’incrocio con Via Quattro Passi. L’evento si terrà alla presenza del sindaco di Formigine Maria Costi, del sindaco di Fiorano Modenese Francesco Tosi e del sindaco di Kilkenny David Fitzgerald, in visita ufficiale a Formigine per alcuni giorni.