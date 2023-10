Formigine, inaugura l'ultimo tratto della ciclabile via Mazzini-centro storico

Prosegue la riqualificazione dell’area “ex Tina Hennsler” a Formigine. Dopo i lavori che hanno riguardato il rifacimento del parcheggio, nel 2019 e l’inaugurazione della canonica lo scorso aprile, è in programma per sabato 28 ottobre alle 9.30 il taglio del nastro della nuova pista ciclabile che congiunge via Mazzini con il centro storico.

L’opera, realizzata dalla parrocchia formiginese in attuazione di un accordo urbanistico, rappresenta una delle ricuciture previste per rendere più fruibile il percorso Formigine - Maranello, mettendo in sicurezza anche i tanti pedoni e ciclisti che dal centro storico si recano in Villa Gandini. I lavori sono durati complessivamente 4 mesi. A completamento della pista ciclabile, lunga approssimativamente 150 metri, sono stati realizzati ulteriori 12 nuovi parcheggi ad uso del centro storico ed è stato installato un impianto di illuminazione a LED.

All’inaugurazione parteciperanno il Sindaco di Formigine Maria Costi, il Parroco don Federico Pigoni e gli esecutori dei lavori, Marco Rebecchi, titolare di Serteco srl e Gianpaolo Santunione, progettista presso CG Group Srl.

Dichiara il Sindaco Maria Costi: “Si tratta di un’opera preziosa non solo perché ci consente di collegare in completa sicurezza il nostro centro storico con il frequentatissimo parco della Resistenza, ma anche perché rappresenta un ulteriore tassello del percorso di riqualificazione di una zona che, al di là delle funzioni liturgiche che si celebrano negli edifici di culto, è a pieno titolo uno dei cuori pulsanti della vita civile. Grazie alla collaborazione tra parrocchia e Comune è stato possibile concepire un’operazione urbanistica che migliora il decoro dell’area, ricuce il tessuto urbano e crea nuovi posti auto. Un ringraziamento speciale va a don Federico Pigoni per la sua attività quotidiana di guida di una parrocchia così grande e piena di attività, a don Angelo che lo affianca, a tutti i parrocchiani e volontari”.