Plastic Free, a Medolla in campo 120 raccoglitori di ogni età

A Medolla sono state ben 120 le persone, tra cui molte famiglie con bambini, che hanno partecipato domenica 18 aprile alla giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati. L’idea, partita a livello nazionale dall'associazione Plastic Free Onlus e dalla sua referente locale Elisa Calzolari, ha visto patrocinio e collaborazione da parte del Comune di Medolla, cui si sono uniti con la loro capacità organizzativa il gruppo Scout Medolla 1, i Volontari del verde di quartiere e gli Assistenti Civici. Pienamente rispettate le norme anti Covid, che hanno visto la pulizia da parte dei diversi gruppi, tutti attrezzati dell’occorrente per operare in sicurezza, a partire dalle 50 pinze fornite da Aimag, di numerose zone del territorio comunale, comprese quelle industriali e di campagna, dove più frequentemente di riscontrano abbandoni di rifiuti, specie nei fossi.

Il punto di raccolta di piazza Missere a fine giornata mostrava un cumulo di 372,5 kg di rifiuti raccolti.

“Una bella giornata – commenta Patrizia Sgarbi, assessore all’Ambiente – che si inserisce in tutte le iniziative dedicate ad ambiente, partecipazione e scelte individuali in nome della sostenibilità. Per qualche maleducato e irresponsabile che abbandona rifiuti, sono tante di più le persone che hanno a cuore il nostro paese e che dedicano un po’ del loro tempo, da soli o all’interno di associazioni, a renderlo più bello e pulito. Come amministrazione vogliamo continuare ad agevolarli il più possibile”. “Ringrazio di cuore – commenta Elisa Calzolari di Plastic Free Onlus – tutte le persone che hanno contribuito alla perfetta riuscita di questa giornata. Senza la disponibilità e la collaborazione che ho trovato fin da quando l’ho proposta la prima volta in Comune, il risultato raggiunto non sarebbe stato possibile”.