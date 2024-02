Plastic Free in azione, dagli argini di Ponte Alto spunta ogni genere di rifiuto

Il gruppo Plastic Free Modena ha organizzato una nuova operazione di pulizia e raccolta rifiuti. Ben 70 volontari si sono dati appuntamento domenica 18 febbraio presso l'area di Ponte Alto a Modena, una zona per altro giù battuta in passato.

Il risultato della pulizia è stato ancora una volta sorprendente; sono state recuperate dai bordi delle strade e dagli argini ben 4 tonnellate di rifiuti. Dai sacchi di rifiuti domestici ai grandi arredi e pezzi di auto, ma anche tante bottiglie e lattine che per quanto piccole, sono un grandissimo problema.

Un gruppetto nello specifico ha battuto gli argini proprio nei pressi del ponte sul Secchia, recuperando una quantità notevole di rifiuti elettronici ed ingombranti.

"Tutto questo per dirvi che nonostante l'indifferenza di molti, c'è una parte di Modena anche ben numerosa che continua a dare l'esempio! - commenta Matteo Cimitan, promotore dell'associazione - Le cose possono cambiare e stanno cambiando, come abbiamo visto in questo weekend pieno di iniziative per l'ambiente in città. Ringraziamo il gruppo di cittadini attivi e dei volontari della Madonnina e di Campogalliano che sabato ci hanno preceduto ripulendo la strada principale della località. Noi ci siamo concentrati su tutte le strade laterali e sugli argini. Un grazie di cuore a tutti voi per l'impegno e per il pomeriggio passato insieme! Continuiamo così...testimoni di un cambiamento che pian piano migliora il mondo".