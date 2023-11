Plastic Free, i volontari ripuliscono i parcheggi intorno al GrandEmilia

Domenica 12 novembre si è svolta una nuova iniziativa di raccolta rifiuti ad opera dei volontari. All'evento organizzato da Plastic Free hanno collaborato anche Modena Pulita, Human Maple (startup per il riciclo dei mozziconi di sigaretta) e le GEV di Modena.

La raccolta si è concentrata nel parcheggio tra il centro commerciale Grandemilia e l'agglomerato di Obi e Decathlon. La zona era già nota ai volontari, infatti ai rifiuti lasciati dai cittadini più maleducati, si aggiungono quelli lasciati da molti camionisti che sfruttano il piazzale per le soste e per la manutenzione dei mezzi disperdendo rifiuti di ogni tipo e pezzi di ricambio. "Attenzione al giudizio, perché non tutti si comportano allo stesso modo e ce lo ha dimostrato proprio un camionista in sosta che ha deciso di aiutare i volontari e dedicare del tempo a questa nobile causa", evidenziano i volontari.

In zona non mancano anche abbandoni da parte di quei cittadini che continuano a non utilizzare isole ecologiche per i rifiuti "speciali" e per questo speriamo nella sensibilizzazione che ognuno di noi può fare come cittadino diventando testimone per l'ambiente.La zona è molto frequentata e dunque sulle strade e sui marciapiedi sono disseminati migliaia di mozziconi inquinanti. I volontari sono riusciti a raccoglierne oltre 4.000 che verranno riciclati da Human Maple.

La raccolta è iniziata alle 14:30 ed è durata due ore. I partecipanti (una cinquantina) si sono armati di sacchi e pinze (fornite da Hera che ha date il proprio supporto anche per il recupero dei rifiuti e lo smaltimento/riciclaggio) e hanno raccolto e differenziato i rifiuti che si ritrovavano davanti, riuscendo a riempire 136 sacchi di cui 11 di plastica e lattine riciclabili e 17 di vetro.

Sono stati raccolti anche 8 pneumatici, olio motore esausto e piccoli elettrodomestici, tutto differenziato ed avviato al riciclo. Tanti anche i rifiuti metallici e gli ingombranti tra i quali molti pezzi di camion. In totale, la raccolta ha portato alla rimozione di 795 kg di rifiuti dall'ambiente.

Impressionante la quantità di imballaggi abbandonati sul terreno: un grande problema nato da tanti piccoli gesti che dobbiamo iniziare a cambiare, comportamenti sbagliati come gettare a terra una bottiglia di plastica o un mozzicone di sigaretta.

"Un ringraziamento particolare và ai ragazzi del centro accoglienza di Villanova testimonianza di cooperazione tra cittadini e ospiti. Insieme abbiamo passato un bel pomeriggio: tempo donato al benessere dell'ambiente e della nostra città. Chiediamo a tutti i modenesi di aiutarci con piccoli gesti quotidiani per non sprecare l'impegno di noi volontari. Crediamo in un futuro migliore e ci mettiamo in gioco per renderlo presente", spiegano i volontari di Plastic Free Modena.