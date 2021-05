Camminare e raccogliere rifiuti: appuntamenti di "plogging" a Formigine

L'ultima settimana di maggio prenderanno il via nove appuntamenti dedicati al "plogging", la raccolta di rifiuti mentre si corre o si cammina, che in città sta diventando una realtà sempre più consolidata

Il plogging (la raccolta di rifiuti mentre si corre o si cammina) è sbarcato a Formigine nel 2019 con una serie di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale. Da allora, sono numerosi i formiginesi che hanno fatto propria l’abitudine di unire al movimento fisico un gesto di attenzione per il Pianeta.

Tra questi, un gruppo di otto cittadini - guidato dai formiginesi Gianni Cattini e Domenico Cornia - che al plogging dedica diverse ore ogni settimana. L’iniziativa è nata all'inizio di quest’anno dalla consapevolezza che ogni cittadino deve fare la propria parte per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente e con l’obiettivo di dedicarsi ogni settimana a una nuova zona del territorio, coinvolgendo sempre nuovi volontari. Tra i rifiuti più comuni: sigarette, bottiglie e fazzoletti ma soprattutto, con la presente pandemia, guanti di plastica e mascherine. Per il gruppo, composto prevalentemente da pensionati, il plogging è anche un’occasione di socialità, oltre che un modo per contribuire attivamente al benessere della comunità. Fanno parte della squadra anche alcuni Ecovolontari, il gruppo di cittadini nato nel 2006 le cui attività a favore dell’ambiente sono coperte da assicurazione attraverso un accordo con l’Amministrazione comunale.

Continua nel frattempo anche l’impegno del Comune verso una Formigine ExtraPulita, il programma di integrazione sociale e lotta al degrado urbano all’interno del quale si inseriscono gli appuntamenti con il plogging. Gli incontri, organizzati dall’Amministrazione in collaborazione con le associazioni locali, riprenderanno a partire da sabato 22 maggio con nove appuntamenti che coinvolgeranno, oltre al capoluogo, tutte le frazioni.

“Ognuno può e deve contribuire nella lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico - commenta l’Assessore all’Ambiente Giulia Bosi - La tutela dell’ambiente è sempre stata tra le priorità di questa Amministrazione, ma solo con la collaborazione dei cittadini possiamo ottenere risultati veramente importanti. Ringrazio i volontari che scelgono di donare il proprio tempo per restituire alle generazioni future un sistema sostenibile: i piccoli gesti come il plogging possono davvero fare la differenza”.

Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile sul sito del Comune di Formigine.