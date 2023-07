Allarme caldo, il Comune di Savignano apre le porte a chi è senza condizionatore

Viste le ondate di calore con temperature estreme previste per questi giorni, il Comune di Savignano mette a disposizione per questi pomeriggi, i propri spazi climatizzati per tutte le persone (in particolare anziani e bambini, solo se accompagnati da adulti) che necessitano un luogo fresco e riparato.

E' l'iniziativa lanciata dall'Amministrazione guidata dal sindaco Enrico Tagliavini e ribattezzata "Pomeriggi al fresco in Comune", che coincide con questa settimana di caldo record.

"Vi aspettiamo oggi in municipio al fresco della sala consiliare! Temperatura fresca, giornali, carte, giochi di società e Wi-Fi - scrive Tagliavini - Ricordo che bisogna accompagnare i bambini fino ai 18 anni e rimanere con loro per tutta la permanenza nella sala in quanto non è prevista la presenza di animatori o educatori".

Lunedì e giovedì pomeriggio è sempre aperta la Biblioteca Comunale dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Ricordiamo che la Biblioteca è aperta anche tutte le mattine dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Martedì 18 luglio, mercoledì 19 luglio e venerdì 21 luglio sarà invece possibile recarsi in Sala Consiliare del Municipio dalle ore 13:30 alle ore 18:30.