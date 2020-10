Policlinico, focolaio sotto controllo nel reparto di Chirurgia Plastica

Stanno tutti bene i quattro sanitari coinvolti nel focolaio che si è sviluppato una decina di giorni fa nel reparto di Chirurgia plastica del Policlinico di Modena. Il focolaio è stato riscontrato in seguito ad un tampone di controllo risultato positivo.

Il Servizio di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria ha immediatamente attivato il protocollo di contact tracing e di sopralluogo in reparto. I quattro sanitari coinvolti sono stati subito allontanati e messi in isolamento. Tutti gli altri professionisti e operatori del reparto, così come i pazienti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria e sono risultati tutti negativi. L’ispezione ha confermato il pieno rispetto dei protocolli.

I quattro sanitari si recheranno nei prossimi giorni al nuovo Drive di Baggiovara, realizzato ad hoc per effettuare tamponi di controllo che, se negativi, permetteranno loro il rientro al lavoro.