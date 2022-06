Policlinico: ingresso 3 chiuso alle auto per intervento di manutenzione facciate esterne

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena comunica che da venerdì 17 a domenica 19 giugno sarà effettuato un intervento di manutenzione delle facciate esterne di alcuni Corpi di Fabbrica del Policlinico di Modena. In particolare, l’intervento interesserà i corpi D, corpo F, corpo G, corpo H, corpo L, corpo N del monoblocco del Policlinico, che si affacciano sull’ingresso 3.

L’intervento prevede la battitura degli intonaci, la chiusura dei fori esistenti con il ripristino di intonaco ove necessario, la messa in sicurezza di imbotti in marmo di finestre e cornicioni e ripristino delle installazioni di reti anti-volatili.

Il cantiere si svilupperà in tre fasi, in modo da limitare il più possibile i disagi. Per i cittadini, le principali modifiche ai percorsi di accesso e sosta sono:

Venerdì 17: giugno non saranno accessibili alcuni posti auto riservati ai disabili a ridosso del corpo F

Sabato 18 giugno sarà interdetto l’accesso a tutti i mezzi diretti all’ingresso 3, salvo veicoli autorizzati AVIS e utenti fragili. Per tutti gli altri rimane aperto solo il percorso pedonale. Non si potrà parcheggiare e non saranno accessibili i posti auto riservati ai disabili a ridosso della facciata del corpo L.

Domenica 19 giugno verranno chiusi gli accessi pedonali al Corpo N. Rimane interdetto l’accesso al parcheggio per motocicli.

Si chiede di prestare attenzione alla segnaletica. Sarà presente personale autorizzato dall’Azienda che fornirà indicazioni agli utenti.