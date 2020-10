Incidente in autostrada, gli auguri della politica a Michele Barcaiuolo

La politica locale si stringe idealmente intorno a Michele Barcaiuolo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che ieri è stato vittima di un particolare incidente mentre rientrava a Modena lungo l'Ausosole, dove un pesante detrito ha sfondato il parabrezza dell'auto, colpendolo e costringendolo al ricovero in Terapia Intensiva.

Gli auguri di" pronta guarigione" arrivano dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, che si dicono "vicini ai familiari" e sottolineano la necessità di "chiarire eventuali responsabilità dei gestori del tratto autostradale per ciò che è avvenuto".

Anche i colleghi della regione mandano messaggi. "Gli esprimiamo la solidarietà e la vicinanza personali e della Lega - spiegano i rappresentanti del Carroccio - certi che tornerà alla sua attività più forte e determinato di prima. Non possiamo però non rilevare l'assurdità della dinamica dell'incidente e chiediamo con forza di accertare le responsabilità di quanto accaduto, così che non si ripetano episodi del genere, con esiti altrettanto o più gravi".

Anche il gruppo PD in Regione Emilia-Romagna commenta: "A Michele Barcaiuolo e alle persone che viaggiavano con lui rientrando a casa dopo una giornata di lavoro va il nostro pensiero e la nostra vicinanza. Ci auguriamo che le condizioni del nostro collega migliorino rapidamente e che possa presto tornare tra i banchi dell'Assemblea Legislativa".

Cinzia Franchini, portavoce degli autotasportatori di Ruote Libere, commenta: "Anche oggi ci troviamo di fronte all'ennesimo incidente assurdo causato da una rete autostradale italiana ridotta a un colabrodo. Un masso si è staccato da un giunto autostradale della A1, tra Bologna e Modena, frantumando il parabrezza di un'auto e ferendo gravemente il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Michele Barcaiuolo che si trovava a bordo. La vicinanza piena al consigliere e alla sua famiglia deve accompagnarsi a una amara riflessione sul Sistema-Paese. Spesso a fare le spese di una incuria colpevole e indecente delle strade italiane sono gli autotrasportatori, ma tutti gli utenti sono a rischio. Purtroppo la triste realtà è quella di un Paese dove ci si alza al mattino per andare al lavoro e si deve mettere in conto di correre il rischio di essere travolti dal crollo di un ponte o di essere colpiti da un masso a causa di un fondo stradale indegno".