Polizia di Stato: tre nuovi funzionari in servizio da oggi in Questura a Modena

Questa mattina hanno preso servizio presso la Questura di Modena tre nuovi funzionari, provenienti dal 111° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, svoltosi presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma. Si tratta dei Commissari dott. Enrico Cestari, dott.ssa Marta Marchi e dott. Giuseppe Madonia, assegnati in avvicendamento a Dirigenti e Funzionari già trasferiti o in via di trasferimento.

Il Commissario Enrico Cestari, 32enne originario della provincia di Modena, con esperienza pregressa nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in particolare, con la qualifica di Ispettore ha lavorato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e alla Squadra Mobile della Questura felsinea. Dopo la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, ha conseguito un Master di I livello in Criminologia, scienze investigative e della sicurezza presso l’Unitelma Sapienza – Università degli Studi Roma e un Master di II livello in Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza, presso l’Università La Sapienza di Roma. A Modena affiancherà il dott. Salvatore Di Cristofaro, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che sarà trasferito alla Questura di Napoli ad inizio settembre.

Il Commissario Marta Marchi, 27enne originaria della provincia di Bologna, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, vanta nel proprio curriculum un tirocinio svolto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed un Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma. Il Commissario Marchi assumerà invece l’incarico di Vice Capo di Gabinetto.

Il Commissario Giuseppe Madonia, classe 1992, della Provincia di Enna, assumerà le funzioni di Funzionario Addetto del Commissariato di P.S. di Mirandola. Dopo la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Catania, ha frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” e ottenuto l’abilitazione da avvocato. Nel suo curriculum anche un Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma.

Ufficializzata anche l’assegnazione all’Ufficio Immigrazione del Commissario Capo dott. Flavio D’Addario, già in forza alla Questura, in vista del trasferimento del Dirigente Vice Questore Daniela Braida, da inizio settembre, al Commissariato di P.S. di Desenzano del Garda.

Al termine di un momento di presentazione ed informazione, che si è svolto questa mattina nell’Aula “Emanuele Petri”, nel corso del quale sono state condivise le priorità operative e le esigenze di sicurezza del capoluogo e della provincia, il Questore Burdese unitamente a Dirigenti e Funzionari tutti, ha rivolto ai nuovi Commissari e ai neoincaricati i migliori auguri di buon lavoro.