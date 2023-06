La Polizia Locale torna in Romagna, supporto alla popolazione di Forlì

Prosegue l’attività della Polizia locale di Modena in Romagna. Dopo il servizio prestato a Savignano sul Rubicone nelle due settimane immediatamente successive l’esondazione, che hanno visto gli operatori portare aiuti alle famiglie rimaste isolate a causa di frane e dissesti o accompagnarle in luoghi più sicuri, altre tre pattuglie della Polizia locale di Modena sono partite il 27 maggio per la Romagna, questa volta verso il territorio comunale della città di Forlì, dove la gran quantità di fango lasciata dall’acqua, causa l’allagamento di interi quartieri quando piove, poiché le caditoie della rete fognaria sono ancora intasate dal fango.

Al rientro al Comando di via Galilei, gli operatori che a Forlì, assieme alla Protezione civile, sono stati impegnati pure nella distribuzione dei sacchi di sabbia alla popolazione per aiutarla a far fronte alla nuova ondata di piogge, hanno testimoniato la difficile situazione. Oltre che per i servizi di viabilità (il maltempo rende necessario la chiusura di strade con conseguente deviazione del traffico) e per la distribuzione dei sacchi di sabbia, proprio domenica gli agenti di Modena hanno supportato i Vigili del Fuoco in loco in un intervento dovuto allo sprofondamento della sede stradale, in corrispondenza di un palazzo già evacuato, dove si è reso necessario transennare l’intera area per motivi di sicurezza.

Alle tre pattuglie della Polizia locale rientrate domenica, si sono quindi avvicendati altri sei colleghi che continueranno a svolgere servizio a Forlì dove prosegue anche il pattugliamento notturno antisciacallaggio.

I servizi della Polizia locale di Modena a supporto delle strutture locali nell’affrontare l’emergenza che ha investito la Romagna, sono disposti nell’ambito delle iniziative di collaborazione promosse dalla Regione Emilia-Romagna e potrebbero proseguire anche la prossima settimana.

Il Comune di Modena appoggia anche la raccolta fondi attivata dalla Regione per sostenere le persone e le comunità colpite. Per versare un contributo si può utilizzare il conto corrente intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna con la causale: "Alluvione Emilia-Romagna". Queste le coordinate bancarie Iban: IT69G0200802435000104428964. Per donare dall'estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. È previsto un rendiconto pubblico dell’utilizzo dei fondi raccolti.