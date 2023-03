Polizia locale del Frignano: “Servono urgentemente più agenti”

Il SULPL, il Sindacato più rappresentativo della Polizia Locale del Frignano, esprime preoccupazione per le sorti della Polizia Locale dell'Unione.

“Da anni il sindacato si batte incessantemente affinchè l'organico venga rimpinguato, infatti in un territorio di circa 700 km quadrati che comprende dieci comuni sono presenti solamente 26 agenti, di cui uno a tempo determinato, tre Ufficiali ed il Comandante anzichè 38 addetti effettivi previsti dallo standard regionale.” Dichiarano dal sindacato.

“Anche il recente concorso da agente bandito a tempo determinato non può certo invogliare gli aspiranti agenti a partecipare. Dall'estate 2022 la situazione generale è peggiorata e ogni festivo un agente, generalmente del Presidio di Pavullo con auto personale, viene inviato nei vari territori comunali dell' alto Frignano, in quanto non vi è nemmeno la presenza di una pattuglia fissa e i colleghi dei presidi di Sestola e Pievepelago sono costretti spesso a svolgere servizio da soli ( anche in alcuni giorni feriali) e in caso di difficoltà devono attendere l'arrivo, non sempre garantito, della pattuglia da Pavullo che dista circa 30 km dai presidi sopra citati.”

“Ciò è preoccupante – proseguono i portavoce- sia per la sicurezza e la serenità dei Lavoratori della Polizia Locale e conseguentemente dei cittadini. Da mesi il SULPL ha chiesto un incontro con il sindaco di Pavullo che è il primo cittadino del comune capofila, ma senza esito.”

“Inoltre- concludono- mancano ancora molte informazioni sul passaggio degli agenti dall'Unione dei Comuni del Frignano ai Comuni di Serramazzoni e Riolunato, che dal 1 aprile 2023 hanno riacquisito le funzioni del servizio di Polizia Locale in proprio, revocando la convenzione con l' Unione. Tale mancanza di informazioni coinvolge in primis i Lavoratori. Non entriamo nel merito delle questioni politiche o delle scelte degli amministratori, tuttavia, il Siulp e le Rsu della Polizia Locale, sono preoccupati per la sicurezza dei Lavoratori e rammaricati, perchè di conseguenza non si riesce a garantire un servizio efficiente ed efficace ai Cittadini del Frignano.”