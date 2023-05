Polizia Locale. Siulp: “Servono risposte concrete su infortuni e sostegno psicologico”

Il SULPL, il Sindacato più rappresentativo della Polizia Locale Italiana, porta all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione della Polizia Locale della nostra Regione Emilia Romagna.

“Dopo i fatti di Fara Vicentino, in cui un Agente della Polizia Locale è rimasto ferito in un conflitto a fuoco, si rende assolutamente necessaria l’accelerazione della riforma di comprato Regionale che andrebbe ad introdurre specifiche copertura assicurativa sugli infortuni in servizio a tutti gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale.

Ad oggi infatti, come è ben noto a causa di una Riforma nazionale, che nonostante diversi tentativi dei vari Governi che si sono succeduti, non ha visto ancora la luce, la Polizia Locale ad oggi non gode delle stesse tutele contributive e previdenziali delle altre forze di polizia.” dichiara Luca Falcitano Segretario Regionale SULPL Emilia Romagna.

“Infatti in caso di infortuni sul lavoro con gravi lesioni- prosegue- come avvenuto proprio in occasione della sparatoria di Fara Vicentino, agli agenti di Polizia Locale non sono garantite idonee tutele che prevedano idonea copertura delle spese mediche.

Per questi motivi su richiesta del SULPL nei mesi scorsi con i funzionari dell’Area Polizia Locale della Regione Emilia-Romagna era iniziato un percorso che portasse alla modifica della Legge Regionale sulla Polizia Locale con conseguente inserimento delle coperture assicurative per gli infortuni in servizio, come già fatto da un paio d’anni dalla Lombardia.”

“Il percorso sembrava avviato con un paio di incontri che sembravano aver aperto a questa possibilità, il SULPL aveva però richiesto tempi brevi per iniziare la discussione della proposta, ma a distanza di settimane e nonostante impegni verbali dei funzionari ad oggi non si hanno ancora notizie ufficiali circa il proseguimento dell’iter, e purtroppo quanto avvenuto a Fara Vicentino, ci dava ragione.”

“Ad oggi infatti – incalza il Segretario Regionale - alle Polizie Locali, come indicato nella Legge Regionale, sono demandanti sempre maggiori compiti in materia di sicurezza urbana, con competenze similari alle altre forze di polizia presenti sul territorio e pertanto, il SULPL ritiene necessario che la Regione adotti al più presto questo importante strumento di copertura assicurativa.

A questo si aggiunge la richiesta sempre portata sui tavoli Regionali dell’introduzione di specifici percorsi di sostegno psicologico per gli operatori di Polizia, infatti sono in costante aumento i suicidi tra le forze dell’ordine, un dato su tutti deve far allarmare l’opinione pubblica: dall’inizio dell’anno si contano già 19 suicidi di operatori in divisa.”

“Questo fenomeno che si sta espandendo ad occhio molto spesso viene sottovalutato dalle istituzioni e da molti Comandi di Polizia Locale che sottovalutano le situazioni di stress a cui quotidianamente sono esposti Agenti ed Ufficiali.

Anche su questo tema, se pur con molte più difficoltà, i funzionari della Regione hanno comunicato l’avvio di un percorso per verificare se sia possibile tramite i servizi delle Ausl realizzare queste tipologie di intervento.

Ma anche su questo fronte e visti i dati come SULPL riteniamo si debba dare una decisa accelerazione.

Visto che da settimane non siamo più riusciti ad avere notizie su queste importanti tematiche, la Segreteria regionale del SULPL ha inoltrato al Presidente Bonaccini una richiesta urgente di incontro.

La Regione Emilia-Romagna su questo fronte non può pensare di attendere, in quanto nel frattempo più di tremila Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale continuano a svolgere le proprie funzioni sul territorio come le altre forze di polizia, senza avere le necessarie tutele.

Se entro 20 giorni non avremo riscontro dalla Presidenza della Regione il SULPL è pronto ad avviare ogni forma di azione sindacale di carattere Regionale delle Polizie Locali, da Piacenza a Rimini.” conclude Luca Falcitano Segretario Regionale SULPL Emilia Romagna